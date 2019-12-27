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Чи справді карієс – це інфекційне захворювання

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Чому виникає карієс / unsplash.com

Не зовсім. Карієс – не інфекційне захворювання, але виникає через бактерій, які живуть у роті. Ним не можна заразитись від інших людей.

Вони ростуть на нерівній поверхні зубів і утворюють наліт – липку біоплівку, пише docplus.

Також на тему: Як вберегти зуби від карієсу: корисні звички

Чому з'являється карієс?

У роті живе близько 600 різновидів бактерій. У нормі шкідливих і корисних приблизно порівну, але іноді баланс порушується, і тоді може виникнути карієс. Його точно провокує один вид бактерій – Streptococcus mutans.

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Бактерії харчуються вуглеводами, які ми отримуємо з їжею, а коли їдять – виділяють кислоту і вона руйнує зубну емаль. Їмо ми зазвичай три-чотири рази на день, так що у Streptococcus mutans багато їжі.

Але сама по собі кислота – не гарантія карієсу. На розвиток хвороби впливають безліч факторів, наприклад, дієта, гігієна і спадковість. Людина, яка правильно чистить зуби, тобто щодня видаляє наліт, може роками не стикатися з хворобою.

Також емаль вміє частково відновлюватися. А кислоту розбавляє слина, тому її агресивна дія триває недовго. Тому зазвичай пацієнти приходять до стоматолога з одним-двома пошкодженими зубами. Але людям, які роками відкладають візит до лікаря, доводиться лікувати відразу багато зубів.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Стоматологія
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