Чи справді кокосовий цукор корисніший

Кокосовий цукор стає популярним серед тих, хто хоче, щоб їжа була кориснішою і натуральнішою.

Виробники запевняють, що органічний кокосовий пальмовий цукор краще, ніж звичайний цукор, тому що в ньому містяться корисні нутрієнти, у нього нижче глікемічний індекс і взагалі він органічний, повідомляє "Клуб доказової медицини".

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Як добувають кокосовий цукор?

На квітці кокосової пальми робиться надріз і рідкий сік збирається в контейнери;

Сік нагрівають до тих пір, поки більша частина води не випарується;

Конечний продукт – коричневий і гранульований. Його колір подібний до коричневого цукру, але розмір часток зазвичай менший. Процес максимально натуральний, але чи так це важливо?

Чи справді корисний кокосовий цукор?

В кокосовому цукрі, на відміну від столового, дійсно є залізо, цинк, кальцій, поліфеноли і антиоксиданти, а також інулін, про що дуже люблять говорити виробники.

Але! Їх вміст настільки низький, що потрібно з'їсти дуже багато цукру, щоб отримати потрібну кількість цих речовин. Їх набагато більше в інших продуктах, які складають нормальний здоровий раціон людини. А багато цукру – це погано.

Глікемічний індекс (показник того, як швидко підвищується рівень цукру в крові після вживання продукту) звичайного цукру близько 60, кокосового цукру нижче – 54. Це незначуща різниця. Майте це на увазі, особливо якщо у вас цукровий діабет.

Висновок: якщо ви готові додати кілька ложок кокосового цукру в каву замість однієї, тому що цей він корисніший – не робіть цього. Ніякі переваги кокосового цукру не можуть виправдати підвищений вміст цукру в їжі.

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