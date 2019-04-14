Чи справді кокосовий цукор корисніший

162 Читать новость на русском
Чи корисний кокосовий цукор
Чи корисний кокосовий цукор / pixabay.com

Кокосовий цукор стає популярним серед тих, хто хоче, щоб їжа була кориснішою і натуральнішою.

Виробники запевняють, що органічний кокосовий пальмовий цукор краще, ніж звичайний цукор, тому що в ньому містяться корисні нутрієнти, у нього нижче глікемічний індекс і взагалі він органічний, повідомляє "Клуб доказової медицини".

Читайте також: Чому потрібно щодня вживати йодовану сіль: пояснення лікаря

Як добувають кокосовий цукор?

На квітці кокосової пальми робиться надріз і рідкий сік збирається в контейнери;
Сік нагрівають до тих пір, поки більша частина води не випарується;
Конечний продукт – коричневий і гранульований. Його колір подібний до коричневого цукру, але розмір часток зазвичай менший. Процес максимально натуральний, але чи так це важливо?

Чи справді корисний кокосовий цукор?

В кокосовому цукрі, на відміну від столового, дійсно є залізо, цинк, кальцій, поліфеноли і антиоксиданти, а також інулін, про що дуже люблять говорити виробники.

via GIPHY

Але! Їх вміст настільки низький, що потрібно з'їсти дуже багато цукру, щоб отримати потрібну кількість цих речовин. Їх набагато більше в інших продуктах, які складають нормальний здоровий раціон людини. А багато цукру – це погано.

Глікемічний індекс (показник того, як швидко підвищується рівень цукру в крові після вживання продукту) звичайного цукру близько 60, кокосового цукру нижче – 54. Це незначуща різниця. Майте це на увазі, особливо якщо у вас цукровий діабет.

Висновок: якщо ви готові додати кілька ложок кокосового цукру в каву замість однієї, тому що цей він корисніший – не робіть цього. Ніякі переваги кокосового цукру не можуть виправдати підвищений вміст цукру в їжі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У штабі Зеленського прокоментували дебати Порошенка: Ми не беремо участі в агітаційних мітингах
сьогодні
12230
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Дієти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня 20:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 8259
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
11 квітня 08:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
9857
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
9 квітня 10:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 9592
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 968
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1580
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук