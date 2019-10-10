Чи справді музика допомагає заснути: дослідження

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Чи допомагає музика заснути
Чи допомагає музика заснути / Unsplash

Музика – хороша альтернатива снодійним препаратам, адже не має побічних ефектів. Багато людей слухають музику перед сном, проте чи дійсно вона така дієва?

Вчені з лондонського університету Голдсмітс дійшли до висновку, що музика і справді допомагає швидше зануритися в сон, проте все залежить від жанру, повідомляє Постнаука.

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Дослідники опитали 403 людини, аби зрозуміти, чому люди використовують музику проти безсоння і яка саме їм допомагає.  Результати довели, що одні жанри музики дозволяють заснути краще, ніж інші.

Результати опитування учасників дослідження:

Жанр   Вплив у %
Класика    31, 96%   
Рок 10, 82%
Поп 7, 47%
Акустика 6, 70%
Джаз 6, 19% 
Саундтреки 5, 93%
Ембіент 5, 93%
Фолк 5, 15%
Інструментальна музика    4, 90%                                    
Інді  4, 12%
Медитація 4, 12%
Метал 3, 35%
Електро 2, 58%
Хаус 0, 77%

Для сну найкраще підходять спокійні композиції у повільному темпі, у яких небагато динамічних змін. Вона дозволяє заспокоїтись, сповільнити фізіологічні процеси та викинути з голови зайві думки.

Як музика впливає на нас

Під час прослуховування музики, людина синхронізує своє дихання та пульс з її темпом. Тому якщо слухати класичну музику, тіло розслабляється та готується до сну. Окрім того, вона знижує емоційне збудження та тривогу, що відбувається під впливом гормонів кортизолу та окситоцину.

Очевидно, що агресивні та швидкі композиції вас однозначно не присплять, тому можете відкласти їх на ранок або для фізичної активності.

За легендою, композиція Йоганна Себастьяна Баха "Гольдберг-варіації" була написана на замовлення заможної людини, яка страждала від безсоння.

Спробуйте прослухати композицію перед сном, думати про хороше та розслабитись. 

Заспокійлива композиція Йогана Себастьяна Баха: відео

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Музика Сон
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