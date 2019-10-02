Чи справді не можна класти гаряче в холодильник

Існує чітке твердження, що в холодильник не можна класти їжу, поки вона повністю не охолола. Хоч в цьому і є частка правди, це все одно не зовсім правильне твердження.

Продукти потрібно охолодити або заморозити максимум до 2 годин після приготування, навіть якщо вони не встигли охолонути повністю, повідомляє U. S. Food & Drug.

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Варто зазначити, що гарячу їжу дійсно не можна поміщати в холодильник або морозильну камеру. Проте лише через те, що вона може підвищити температуру всередині холодильника чи морозильної камери. Гаряче дозволяється покласти лише в невеликій кількості та у неглибокому посуді.

Проте зберігати страви у кімнаті пів дня, поки вони не охолонуть, також не можна. При кімнатній температурі кількість шкідливих бактерій може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому важливо вчасно охолоджувати продукти.

Це стосується не лише щойно приготованих продуктів, а й принесених з магазину. Взагалі, будь-які продукти не повинні зберігатися при кімнатній температурі понад 2 години.

Якщо температура повітря перевищує 32 градуси, продукти потрібно покласти в холодильник впродовж 1 години. Тому гарячу їжу потрібно навмисно охолодити перед тим, як покласти її до холодильника.

Розділіть їжу на невеликі порції та розкладіть по неглибоких посудинах; Велику нарізку м’яса або цілої птиці слід розділити на більш дрібні шматки, після чого кожну порцію загорнути та помістити у невеликий посуд; Помийте раковину на кухні, після чого наповніть її чистою холодною водою та льодом; Помістіть посуд з продуктом у крижану воду. При цьому пильнуйте, аби вода з раковини не потрапила в їжу; В процесі помішуйте страви, які охолоджуєте – це пришвидшить процес;

Важливо! Якщо впродовж 2 годин їжа не встигла охолонути повністю, її все одно варто відправити в холодильник.

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