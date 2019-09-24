Чи справді погода вміє викликати біль в суглобах

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Погода не впливає на суглоби
Погода не впливає на суглоби / pixabay.com

Ні. Біль у суглобах може з'явитися перед дощем, але це збіг, а не закономірність. Наука не знайшла ніяких доказів взаємозв'язку.

Всі спроби знайти першоджерело міфу зводяться до тверджень Гіппократа про те, що крижані зимові дощі викликають болі в плечах і ключицях. Навіть якщо Гіппократ таке і стверджував, з того часу зв'язок болю в суглобах і погоди вже спростували.

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Гіпотезу перевіряли на людях з ревматоїдним артритом, остеоартрозом, хронічним болем у попереку. Вони зверталися до лікарів зі скаргами на біль в колінному суглобі, спині, шиї, руці, стопі. Вчені зіставили дати консультацій з метеорологічними даними. З 11 мільйонів відвідувань лікаря тільки 2 мільйони збіглося з поганою погодою. З таким же успіхом можна було б стверджувати, що болі загострюються, коли на небі сонце.

Поява болю пов'язане з індивідуальними особливостями організму, а не з погодними факторами. Так, деякі погодні фактори можуть впливати на самопочуття людини.

Погода не впливає на суглоби
Погода не впливає на суглоби

Наприклад, холодне повітря здатний спровокувати напад астми, а зміна атмосферного тиску – підвищення або зниження артеріального тиску (однак зміни настільки незначні, що більшість людей їх не помічає). Але природні фактори, що впливають на біль в суглобах, науці не відомі.

Що ж робити? 

Якщо не було травм, але ви відчули дискомфорт в суглобі – зверніться до терапевта.

Якщо біль супроводжується відчуттям скутості після пробудження і припухлістю в області суглоба – потрібно йти до ревматолога. Він допоможе виявити причини болю і не пропустити серйозне захворювання типу ревматоїдного артриту.

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Теги: Погода Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування
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