Чи справді рана має "дихати", щоб швидше загоїтись

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Прискорити загоєння ран
Прискорити загоєння ран / pixabay.com

Якраз навпаки: повітря сушить епідерміс і уповільнює утворення нових клітин. До того ж в незагоєну відкриту рану можна запросто занести інфекцію.

Для загоєння краще, щоб рана була прикрита пов'язкою або пластиром, – так середовище буде зволожене і захищеною від бактерій. Рану потрібно регулярно промивати, а пов'язку або пластир міняти як мінімум раз на день.

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Що робити, щоб рана швидше загоїлася?

Забудьте про подорожник: немитий листок трави з узбіччя не дасть нічого, крім додаткових мікробів. Для швидшого загоєння рану потрібно промити, найкраще – антисептиком, але не перекис водню.

Рана має бути закритою
Рана має бути закритою

Він не загоює і не знезаражує рани. Глибокі рани тим більше не потрібно промивати розчином перекису, адже це загрожує виникненням емболії (кисень, який виділяється, може потрапити до судин та перекрити проток крові) краще для цього обрати хлоргексидин, а якщо його немає, можна використати чисту воду з милом. 

А ось якщо "дути на рану", корочка дійсно утворюється швидше – десь за три години замість доби, правда, при цьому відімре більше тканин.

Тому, за словами вчених, дути на пошкодження можна, але робити це варто, тільки якщо швидке утворення скоринки допоможе уникнути занесення інфекції – наприклад, при великих опіках.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Профілактика захворювань Поради
Джерело: Здоров'я 24
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