Чи справді шкідлива їжа настільки небезпечна

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Чи справді шкідлива їжа настільки небезпечна
Чи справді шкідлива їжа настільки небезпечна / unsplash.com

Коли ми говоримо про шкідливу їжу, то, перше, що спадає на думку, це фаст-фуд. Насправді поняття шкідлива їжа – дуже загальне і не завжди вона може зашкодити.

Лікар Філіп Кузьменко радить спершу розібратися з термінами "шкідлива" та "їжа".

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Шкода – це те, що скорочує тривалість життя. Наприклад, ми знаємо, що палити шкідливо. Тому що скорочує життя на близько 10 років. Куріння шкодить не саме по собі, а через розвиток хвороб.

Їжа – це на 99% (1-2% – вітаміни, мікроелементи тощо) набір білків, жирів і вуглеводів (БЖВ) в різних пропорціях. В одній їжі більше білка, в інший вуглеводів, тощо.

Ці елементи використовуються організмом. Наприклад, з білка будуються м'язи, вуглеводи – джерело енергії і їжа для мозку, а з жирів утворюються гормони. Для нормальної роботи організму однаково важливі всі три елементи, інакше можна захворіти.

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Якщо розбити їжу на пропорції БЖВ, то для нормальної роботи організму потрібно споживати приблизно 50-70% вуглеводів, 10-20% білків і 20-30% жирів.

Причому половину всіх елементів потрібно брати з овочів і фруктів

Загальна сума (100%) повинна відповідати калоражу, який розраховується індивідуально, виходячи з енергетичних витрат: спортсмену потрібно багато, а якщо працювати в офісі — менше.

 
Лікар Філіп Кузьменко
“Так що ж таке "шкідлива їжа"? – Відповідь: "Я не знаю". Як вуглеводи, жири або білки можуть нам зашкодити, якщо вони життєво необхідні? Може зашкодити перевищення оптимального калоражу, порушення пропорції БЖВ і транс-жири ”.

Фастфуд — це дуже калорійна їжа, зі зміщенням БЖВ. Але якщо зміна БЖВ і висока кількість калорій головним чином ведуть до ожиріння і підвищенню "поганого" холестерину в крові, який можна контролювати, то справжню небезпеку в собі містять транс-жири. Це не отрута, але через особливості будови молекул він сильно підвищує ризик розвитку інфаркту та інсульту. ВООЗ рекомендує взагалі відмовитися від нього. ⠀

Але якщо ви самостійно готуєте фастфуд без транс-жирів, акуратно вводите у свій раціон, розраховуючи БЖВ та кількість калорій, то можна спокійно насолоджуватися "шкідливою їжею" і не хворіти.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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