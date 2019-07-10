Чи справді смузі й білкові батончики корисні

Протеїнові батончики та продукти з високим вмістом клітковини спочатку були на піку моди, але тепер викликають сумнів.

Однак дослідження говорять, що додати ці "замінники їжі" до дієти й тренувань – непоганий спосіб отримувати достатньо білка і клітковини, якщо у вашій дієті їх не вистачає. Страх перед батончиками й смузі часто заснований на міфах, пише The Conversation.

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Міф 1: вони несмачні – не допомагають наїстися.

У білкових батончиків і смузі з клітковиною безліч смаків і варіантів подачі – від ванільного чаю до грибного супу, так що одноманітність не загрожує. А оскільки й білок, і клітковина добре пригнічують апетит, після "замінників", бургерів і чипсів має хотітися менше.

Міф 2: це шкідлива хімія

У батончиках та смузі немає нічого шкідливого. Основні їх інгредієнти – білок і клітковина. Це необхідні компоненти збалансованого харчування, які надовго позбавляють від почуття голоду.



Смузі допоможуть дотримуватись здорової дієти

Міф 3: вони не допоможуть скинути вагу

23 дослідження показали, що люди, які прислухалися до рекомендацій дієтолога і включали в раціон «замінники їжі», втратили на 1,4-2,2 кг більше, ніж ті, хто худнув по-старому – без дієтолога, батончиків та інших новомодних речей. Батончики з відомим складом і калорійністю полегшували підрахунок калорій, і людям було легше контролювати вагу.

Міф 4: вони можуть замінити звичайну їжу

Батончики допомагають скинути вагу, але дієтолога і правильне харчування не замінюють. Австралійські, американські й сінгапурські дослідники підкреслюють – якщо продовжувати переїдати, але додати ще і батончики, в надії, що вони відіб'ють апетит, схуднути це не допоможе.

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