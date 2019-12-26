Чи справді соцмережі шкодять психічному здоров'ю

Шкода від використання соціальних мереж може бути перебільшена. Більшість попередніх дослідників спиралися не на експерименти, а на кореляційні дані.

Вони часто спостерігали зв'язок між рівнем добробуту і частотою використання соціальних мереж, але в такому випадку неможливо точно стверджувати, що саме було першопричиною, пише Media Psychology.

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Як проходило дослідження?

Джеффрі Хол з колегами з Університету Канзасу провели новий експеримент. Дослідники розділили учасників на п'ять груп: одну попросили користуватися соцмережами у звичному режимі, інші повинні були утримуватися протягом різних періодів від одного до чотирьох тижнів. В кінці дня вони заповнювали анкети, які вимірювали рівень щастя, якості життя і відчуття самотності.



Соцмережі не такі шкідливі як вважалось раніше \ unsplash.com

Висновки вчених

За результатами дослідження вченим не вдалося виявити значних відмінностей в емоційному стані учасників в дні обмеження та в контрольні дні. Їхнє відчуття щастя практично не змінювалося в ті дні, коли вони могли користуватися соціальними мережами без обмежень.

Втім, в цьому дослідженні є свої недоліки: це занадто маленька вибірка людей і неможливо перевірити, чи не користувалися люди соцмережами пасивно, просто гортаючи стрічку новин. Вчені могли проконтролювати тільки те, щоб вони не робили власні записи і не брали участь в обговореннях. Проте, варто обережніше ставитися до досліджень, які роздмухують паніку навколо соціальних мереж, пишуть вчені.

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