Чи справді стрес викликає виразку шлунка

Ні, виразка не виникає, коли у вас багато емоційного і фізичного напруження. Експерти кажуть, що це скоріше рідкість, і відбувається тільки в рідкісних випадках.

Виразка шлунка зазвичай розвивається дуже повільно, і їй передує тривала історія хвороби. Проте, не варто недооцінювати стрес, він може зіграти свою негативну роль, пише FitForFun.

Також на тему: Дієта при виразці шлунка: як правильно харчуватися

Як виникає виразка шлунку

Спочатку виникає запалення слизової шлунка. Бактерія, яка називається Helicobacter pylori, винна у 80% випадків. Якщо змішується баланс між шлунковою кислотою і захисними факторами слизової оболонки шлунка – виникає запалення. І тільки на другій стадії хронічного запалення шлунка може виникнути виразка.

Тригери для запалення шлунка

При дуже великому стресі й дуже малому балансі руху й відпочинку в організмі з'являється надлишок гормонів стресу, таких як адреналін або кортизол.



Стрес майже не впливає на утворення виразки \ buoyhealth.com

Це може привести до ряду проблем зі здоров'ям (порушення сну, випадання волосся, втрата апетиту, аритмія серця і т. д.). І побічно, стрес може також вплинути на шлунок.

Також у вас може з'явитися виразка, якщо:

Ви стали постійним курцем;

Вживаєте багато алкоголю;

Часто п'єте знеболювальні, такі як парацетамол;

Постійно вживає в їжу продукти з високою кислотністю або, які стимулюють утворення кислоти (ковбаса, цукор, біле борошно алкоголь, каву).

Але це лише 20% випадків, основною причиною є бактерія Helicobacter pylori.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.