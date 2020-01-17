Чи справді стрес викликає виразку шлунка
Ні, виразка не виникає, коли у вас багато емоційного і фізичного напруження. Експерти кажуть, що це скоріше рідкість, і відбувається тільки в рідкісних випадках.
Виразка шлунка зазвичай розвивається дуже повільно, і їй передує тривала історія хвороби. Проте, не варто недооцінювати стрес, він може зіграти свою негативну роль, пише FitForFun.
Також на тему: Дієта при виразці шлунка: як правильно харчуватися
Як виникає виразка шлунку
Спочатку виникає запалення слизової шлунка. Бактерія, яка називається Helicobacter pylori, винна у 80% випадків. Якщо змішується баланс між шлунковою кислотою і захисними факторами слизової оболонки шлунка – виникає запалення. І тільки на другій стадії хронічного запалення шлунка може виникнути виразка.
Тригери для запалення шлунка
При дуже великому стресі й дуже малому балансі руху й відпочинку в організмі з'являється надлишок гормонів стресу, таких як адреналін або кортизол.
Стрес майже не впливає на утворення виразки \ buoyhealth.com
Це може привести до ряду проблем зі здоров'ям (порушення сну, випадання волосся, втрата апетиту, аритмія серця і т. д.). І побічно, стрес може також вплинути на шлунок.
Також у вас може з'явитися виразка, якщо:
- Ви стали постійним курцем;
- Вживаєте багато алкоголю;
- Часто п'єте знеболювальні, такі як парацетамол;
- Постійно вживає в їжу продукти з високою кислотністю або, які стимулюють утворення кислоти (ковбаса, цукор, біле борошно алкоголь, каву).
Але це лише 20% випадків, основною причиною є бактерія Helicobacter pylori.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.