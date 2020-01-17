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Чи справді стрес викликає виразку шлунка

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Чи впливає стрес на утворення виразки / buoyhealth.com

Ні, виразка не виникає, коли у вас багато емоційного і фізичного напруження. Експерти кажуть, що це скоріше рідкість, і відбувається тільки в рідкісних випадках.

Виразка шлунка зазвичай розвивається дуже повільно, і їй передує тривала історія хвороби. Проте, не варто недооцінювати стрес, він може зіграти свою негативну роль, пише FitForFun.

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Як виникає виразка шлунку

Спочатку виникає запалення слизової шлунка. Бактерія, яка називається Helicobacter pylori, винна у 80% випадків. Якщо змішується баланс між шлунковою кислотою і захисними факторами слизової оболонки шлунка – виникає запалення. І тільки на другій стадії хронічного запалення шлунка може виникнути виразка.

Тригери для запалення шлунка

При дуже великому стресі й дуже малому балансі руху й відпочинку в організмі з'являється надлишок гормонів стресу, таких як адреналін або кортизол.

Стрес майже не впливає на утворення виразки
Стрес майже не впливає на утворення виразки \ buoyhealth.com

Це може привести до ряду проблем зі здоров'ям (порушення сну, випадання волосся, втрата апетиту, аритмія серця і т. д.). І побічно, стрес може також вплинути на шлунок.

Також у вас може з'явитися виразка, якщо:

  • Ви стали постійним курцем;
  • Вживаєте багато алкоголю;
  • Часто п'єте знеболювальні, такі як парацетамол;
  • Постійно вживає в їжу продукти з високою кислотністю або, які стимулюють утворення кислоти (ковбаса, цукор, біле борошно алкоголь, каву).

Але це лише 20% випадків, основною причиною є бактерія Helicobacter pylori. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Профілактика захворювань
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