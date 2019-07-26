Чи справді тимчасові татуювання безпечні

Літо – це маленьке життя. Влітку ми готові до експериментів, і навіть дітям іноді дозволяємо те, що не дозволяємо протягом навчального року. Наприклад, тимчасові татуювання.

Культура тимчасових татуювань з використанням рослинних компонентів (традиційно, хною) прийшла до нас зі Сходу, розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Хна – фарба з висушеного листя лавсонії неколючої, сама по собі безпечна і рідко стає причиною небажаних реакцій. Однак, виробники фарб для тимчасових тату використовують добавки, щоб поліпшити стійкість, швидкість висихання і якість нанесення барвника, наприклад PPD (para-phenylenediamine) або para-toluenediamine, а також синтетичні барвники, які можуть стати причиною розвитку контактного дерматиту.

Крім цього, у фарбах зустрічаються важкі метали: кобальт, хром, нікель, свинець, ртуть, які також можуть бути причиною розвитку алергічної реакції.



Тимчасові татуювання можуть викликати дерматити

Контактний алергічний дерматит виникає в місці нанесення барвника на шкіру. Як правило, протягом декількох днів на малюнку з'являються сверблячі висипання рожевого кольору, при цьому тяжкість перебігу дерматиту може варіюватися від легкої червоності до формування бульбашок як при опіку.

Лікування полягає в нанесенні на уражену шкіру топічних глюкокортикостероїдів та прийому антигістамінних препаратів. На місці такого дерматиту деякий час може залишатися пігментація або депігментація.

Якщо у людини є схильність до шкірних алергічних реакцій, є захворювання шкіри, при яких страждає бар'єрна функція шкіри (екзема, атопічний дерматит, псоріаз тощо) – варто подумати двічі, перш ніж робити тимчасове татуювання. При перших ознаках алергічної реакції – відразу зверніться до лікаря.

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