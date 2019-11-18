Чи справді цукор викликає рак

Є твердження, що цукор викликає рак, але воно дещо перебільшене. Проте він здатен спровокувати деякі фактори, що справді викликають онкозахворювання.

Онколог-гематолог Тетяна Скрипець розповіла, в яких кількостях цукор може викликати рак.

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Кожна клітина тіла використовує глюкозу для отримання енергії. Ракові клітини використовують приблизно у 200 разів більше, ніж інші, тому їм потрібна величезна кількість цукру, щоб рости.

Цукор надходить не лише з солодощів, а й зі звичних харчових продуктів:

У фруктах (фруктоза); В овочах (глюкоза); В молочних продуктах (лактоза); І також у вуглеводах: хліб, макарони та рис;



Цукор міститься не лише в десертах

А якщо повністю виключити ці продукти?

Поки немає достатніх доказів, що дієта з низьким вмістом цукру або вуглеводів знижує ризик розвитку раку. Так, є певні невеликі дослідження, але стовідсоткового підтверджених поки що немає.

Єдиним винятком є ​​рак стравоходу. Нещодавнє дослідження показує, що цукор і солодкі напої можуть підвищити ймовірність розвитку цього раку на 70% і більше.

Безліч експертів, враховуючи Американське онкологічне товариство, не вважають, що цукор викликає рак. На їхню думку, справжньою проблемою є ожиріння. Клінічно доведено, що надмірна вага або ожиріння може викликати щонайменше 13 видів раку.

Жирові клітини виділяють запальні білки – адіпокіни, які можуть пошкодити ДНК і викликати пухлини. Чим більше жирових клітин, тим більше адіпокіни.

Також лікарка додала, що інсулін теж може спровокувати розвиток деяких онкозахворювань.

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