Чи справді у вакцинах міститься ртуть

У жодній вакцині не міститься небезпечні сполуки ртуті. Але є ті, які не шкідливі для людей.

Людина – це ходяча таблиця Менделєєва. Крім води (70%), живі тканини складаються з безлічі органічних молекул (24%) і різних неорганічних з'єднань (6%).

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Основні будівельні компоненти органічною складовою – це молекули вуглецю, азоту, водню, кисню, сірки, фосфору, а неорганіка – це-кальцій, фосфор, кисень, натрій, магній, сірка, бор, хлор, калій, ванадій, марганець, залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк, молібден, хром, кремній, йод, фтор, селен.

Також, в організмі тимчасово або постійно можуть накопичуватися деякі сполуки, які споживаються нами з харчовими продуктами, і ртуть, а точніше її похідні, одна з таких речовин.

У чому небезпека ртуті?

Між металевою ртуттю в чистому вигляді (як в ртутному термометрі), метилртуттю (органічна сполука ртуті, міститься в морепродуктах) і етилртуттю (консерванті в вакцинах) є велика різниця.

Металева ртуть – особливо небезпечні її пари при вдиханні, вони володіють нейротоксичною дією.

Метилртуть – металоорганічний катіон ртуті c хімічною формулою [CH3Hg] +. Легко з'єднується з такими аніонами, як Cl-, OH-, NO3-. Це отруйна сполука здатна накопичуватися в організмі. Токсичність вище, ніж у металевої ртуті, шляхом здатності деактивувати деякі ферменти в організмі людини.

Етилртуть – тіосаліцілат натрію C9H9HgNaO2S (торгові назви: тімеросал, тіомерсал, мертиолят) – це ртутьорганічний антисептик, застосовується як консервант.

Скільки етилртуті у вакцинах?

У деяких інактивованих вакцинах міститься як залишкова домішка. Це наслідок застосування його на проміжних етапах при виробництві. Концентрація на дозу 0,5 мл – менш 1 (частіше 0,3-0,5) мкг.

Спеціально додається до вакцин як антисептик для збереження стерильності в флаконах.

Тімеросал застосовують в вакцинах уже 70 років. Для того ж його додають до деяких очних, вушних і назальних крапель, препарати імуноглобулінів людини і сироватки, а також в розчини антигенів для шкірних проб і чорнила для татуювань.

Низка досліджень довели його безпечність, особливо в таких низьких дозах.

Які вакцини містять тіомерсал?

До вакцин, які містять тіомерсал, відносяться: вакцини проти коклюшу, дифтерії та правця (АКДП), вакцини проти гепатиту В, гемофільної b інфекції (Hib-вакцина), сказу, грипу та менінгококових інфекцій. Зазвичай ці вакцини містять як консервант тіомерсал в різних концентраціях (від 8 до 50 мкг на дозу вакцини). Крім того, деякі вакцини містять лише сліди Тіомерсалу.

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