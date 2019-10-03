Чи справді вино корисніше за пиво

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Пиво чи вино: що корисніше
Пиво чи вино: що корисніше / 1zoom

Вино давно пропагується, як найздоровіший алкоголь. Нещодавно вчені виявили, що це природний антиоксидант, який допомагає боротися з депресією та тривогою. Проте як щодо пива?

Виявляється, що одна склянка пива не завдає більшої шкоди, ніж така ж кількість вина, повідомляє Українська Правда

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Дослідження грецького професора Демосфен Панагіотакоса показують, що вино і пиво приблизно однаково знижують ризик серцевих захворювань. Окрім того, деякі сорти пива можуть навіть випереджати червоне вино за користю.

Ще у 2016 американські вчені виявили, що частота серцевих захворювань і діабету 2 типу була нижчою серед тих, хто віддав перевагу крафтовому пиву, а не іншим видам алкоголю.


Пиво чи вино: що корисніше

Крафтове пиво містить більше рослинних компонентів, бактерій, вітамінів, мінералів та інших потенційно корисних для здоров'я речовин, адже найчастіше воно не фільтрується та не пастеризується.

Проте вчені також наголошують, що усі дослідження алкоголю часто суперечать одне одному. 

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Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здоров'я Алкоголь дослідження
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