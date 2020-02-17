Чи справді зелена кава сприяє схудненню: відповідь дієтолога

Зеленим зернам кави часто приписують корисні та іноді навіть цілющі властивості – від спалювання жиру та холестерину до покращення кровообігу та обміну речовин.

Втім, дієтолог Олександр Бурлаков прагне розвіяти ці міфи.

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Чим відрізняється зелена кава від обсмаженої

Головна відмінність – високий вміст хлорогенової кислоти, якій власне і приписують всі магічні властивості. Міф про надзвичайну користь зеленої кави з'явився після рандомізованого клінічного дослідження натуропата Ліндсі Дункана. Результати його дослідження, у якому взяло участь 16 осіб, демонстрували втрату жиру у піддослідних без зміни харчування та підвищення фізичної активності.

Після цього не обійшлося без скандалів, а статтю відкликали через те, що всі критерії клінічних досліджень були порушені.



Чи корисна зелена кава насправді / Unsplash

Систематичний аналіз і метааналіз 2014 року показав, що хлорогенова кислота й справді викликає зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску. Втім, ефект є помірним і клінічне значення є невизначеним.

Ще одне дослідження на 28 особах (хоч не на 16) продемонструвало, що хлорогенова кислота не викликає жодних змін в індексі маси тіла людини. Під час експерименту, добровольці отримували 140 мг хлорогенової кислоти на день та плацебо.

Великий метааналіз з 2160 досліджень, показав, що втрата ваги під час вживання хлорогенової кислоти має маленький ефект, тому її клінічне значення знову таки визначене. Окрім того, результати охоплених досліджень часто кардинально відрізнялися.

У науковців досі недостатньо доказів стосовно користі зеленої кави, тому не можна стверджувати, що вона може бути корисною при високому кров'яному тиску, ожирінні, хворобі Альцгеймера та цукровому діабеті 2 типу.

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