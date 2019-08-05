Чи справді жінкам не можна підіймати важкі речі

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Чи можна жінкам підіймати важке
Чи можна жінкам підіймати важке / pixabay.com

Взагалі, підіймати важкі речі – небезпечно і для жінок, і для чоловіків, якщо робити це неправильно. Але якщо дотримуватись техніки безпеки – це однаково безпечно.

Якщо ви піднімаєте речі неправильно є ризик отримати травму спини, тому що основне навантаження припадає на міжхребцеві диски. Від неправильної техніки підйому вони з часом деформуються, і утворюється міжхребцева грижа. Крім того, можна затиснути нерв, потягнути м'язи або суглоби.

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Визначити безпечну вагу для жінки складно, це все індивідуально. Але формально, наприклад, Міністерство соціальної політики України рекомендує жінкам піднімати до 15 кг за один раз. Спортсменки можуть піднімати вантажі важчі, а важкоатлетки – навіть у два рази більшу за власну вагу. І неважливо: чи це пакети з продуктами, спортивний снаряд або дитина.

Які особливості для жінок? 

Однак є одна специфічна для жінок причина, чому з вантажами їм потрібно бути обережнішими. Це ризик зсуву органів малого таза: матки, яєчників, сечового міхура і прямої кишки.

Якщо при підйомі чогось важкого випинати живіт – в черевній порожнині підвищується тиск. А постійно підвищений внутрішньочеревний тиск з часом змушує органи малого таза зміщуватися – це називається пролапсом. При ньому з'являються проблеми з сексом, нетримання сечі й калу, дискомфорт і болі, що тягнуть внизу живота.

У чоловіків таких проблем немає, тому що у них інша будова малого таза: тазове дно закрито пластиною з м'язової та сполучної тканини, яка заважає органам опускатися.

Дослідження підтверджують зв'язок між регулярними фізичними навантаженнями й пролапсом. Однак основні фактори ризику розвитку пролапсу – пологи, вік і зайва вага.

Коротко кажучи, якщо підняти щось важке один раз (навіть неправильно), органи малого таза не опустяться, і в цілому нічого страшного з ними не станеться.

Як правильно піднімати тяжкі предмети: спина пряма, коліна зігнуті, при підйомі тяжкості залучені обидві руки.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я
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