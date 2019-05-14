Чи токсичний ваш шампунь: перелік небезпечних компонентів

Кожна людина хоча б раз у житті чула про безсульфатні шампуні та їх користь. Але сульфати – не єдиний небезпечний компонент продукту.

Лікар Наталя Зубарева назвала основні складники шампуню, яких потрібно уникати.

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1. Сульфати

Ammonium Lauryl Sulfate (ALS), Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Ammonium Laureth Sulfate (ALES), Sodium Laureth Sulfate (SLES).

Якщо ви бачите їх на етикетці, поставте терміново назад на полицю продукт. Лаурил- і лаурет сульфати — похідні сірчаної кислоти, дуже агресивні та небезпечні ПАР (поверхнево-активні речовини).

Цей компонент загущує продукт та завдяки йому утворюється піна.

Регулярне використання сульфатів може викликає роздратування, сухість, свербіж, розвиток алергічних, випадання волосся (шляхом осаду на волосяних фолікулах).

Саме ці компоненти роблять волосся "млявими".

Сульфати відмінно видаляють не тільки забруднення волосся, але і природний захисний бар'єр шкіри. Використання в концентрації більш як 3% (як правило, в шампунях 15-20%) надає токсичну дію на організм і на навколишнє середовище. Є дослідження, які доводять канцерогенний вплив на організм.

Безпечніше використання інших ПАР: Lauryl glucoside (продукт з кокосової глюкози), Decyl Glucoside (продукт з кукурудзяного крохмалю і кокосової олії), Sodium Lauryl Sulfoacetate (продукт з кокосової олії), Sucrose Laurate, Sodium Lauroyl Sarcosinate.

2. Парабени

Ще один не безпечний компонент шампунів. Похідні бензойної кислоти, недорогі консерванти, відмінно подовжують термін придатності. Парабени легко проходять через захисний бар'єр шкіри. Мають естрогенну активність.

Найбільш небезпечний бутилпарабен і його похідні.

Альтернатива: мигдальна, оливкова, лавандова, олія жожоба, олія чайного дерева, арганова олія, олія лаванди, екстракти орегано, чебрецю, розмарину, насіння грейпфрута.

3. Мінеральна олива

Це продукти переробки нафти. ВООЗ відносить мінеральні оливи (mineral oil) до першої групи канцерогенних речовин.

Тільки олії високого ступеня очищення не належать до небезпечних. У складі шампунів мас-маркету містяться неочищені небезпечні мінеральні оливи. Також часто в складі шампунів присутні небезпечні фталати, бензоли, попіетілгліколь, формальдегід.

Перш ніж купити продукцію, зверніть увагу на зміст вищеперерахованих речовин.

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