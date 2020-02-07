Чи треба приймати вітаміни для профілактики та чи допоможуть вони підняти імунітет

Нам часто доводилось чути, що хвороби через низький імунітет, який треба зміцнювати, а для цього – слід приймати вітаміни. Авітаміноз – стан, який часто приписують людям навесні чи взимку. Але річ у тім, що такий стан виникає далеко не у всіх, а от самостійне чи неграмотне призначення вітамінного комплексу може стати причиною серйозних порушень.

Про потрібність вітамінів для нормальної роботи організму сперечатися не варто, а от в доцільності додаткових прийомів вітамінних комплексів, самостійного їх призначення чи за рекомендаціями фармацевтів слід сумніватися. Розповідаємо, як знати, коли слід приймати вітаміни, які та яким чином.

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Що таке вітаміни?

Вітаміни — це група речовин, які мають різну хімічну будову. Але об'єднує їх те, що усі вони є необхідними живим істотам для забезпечення їх нормального функціонування. Адже вітаміни беруть участь у найважливіших хімічних реакціях, що відбуваються в організмі.

Усі вітаміни об'єднують у дві групи: жиророзчинні (ті, що розчиняються в жирах) – А, D, E і К.

(ті, що розчиняються в жирах) – А, D, E і К. водорозчинні (ті, що розчиняються у воді) – В (В1, В2, В3), В5, В6, В7, В9, В12) та вітамін С.

Оскільки вітаміни групи В та вітамін С розчиняються у воді, вони досить швидко виводяться з організму і нездатні накопичуватися. Тому потрібне щоденне їх надходження. А ось жиророзчинні вітаміни можуть накопичуватися в організмі та використовуватися по мірі необхідності.



Вітамін С необхідний вітамін для роботи організму/Фото: Unsplash

Чи варто приймати вітаміни для профілактики?

Приймати будь-які вітаміни "про всяк випадок" не можна! Також не існує єдиного тесту на вміст вітамінів в тілі. Лише нестачу вітаміну D чи В12 можна визначити завдяки аналізам.

Рекомендації МОЗ та десятирічні дослідження свідчать про те, що немає особливого сенсу приймати додатково вітамінні комплекси. Більшість людей приймає вітаміни дарма. Зокрема, вітаміни не зменшують захворюваність на серцево-судинні хвороби, інфаркти та інсульти, не запобігають появі чи розвитку деменції.

Є окремі випадки, коли людина має дефіцити певних вітамінів чи мікроелементів. В такому разі дійсно є сенс вживати вітаміни, але робити це слід за призначенням лікаря.

Самостійне призначення вітамінів може призвести до гіпервітамінозу – підвищення рівня певного вітаміну, а це у свою чергу може спровокувати певні порушення в роботі організму, а іноді й захворювання.

Що таке авітаміноз та чи може нам не вистачати вітамінів?

Авітаміноз – що це? Це стан, який може розвинутися у людини, якщо вона тривалий час не отримуватиме певного вітаміну. Спершу виникає гіповітаміноз (знижений рівень вітаміну), а потім вже авітаміноз. Це може бути дефіцит одного, двох чи трьох вітамінів, але лише за умови, що людина дуже довго не отримує їх з їжею. Такі стани часто виникають у вегетаріанців чи веганів, у яких погано збалансоване харчування.

Часто люди помилково вважають, що у них авітаміноз. Адже, скоріш за все, вони сплутали його з гіповітамінозом – зменшеним рівнем певного типу вітамінів. Але не варто поспішати приймати вітаміни, тим більше усі й разом!

При гіповітамінозі у людини спостерігаються загальні симптоми: слабкість, поганий сон, сухість шкіри, випадіння волосся. В такому випадку є сенс звернутися до свого сімейного лікаря для встановлення точної причини поганого самопочуття.

Якщо ж захворювань не виявлено, а симптоми не пов'язані з патологіями, для покращення стану достатньо збалансовано харчуватися, налагодити режим сну, бути фізично активним та загалом вести здоровий спосіб життя.

Також не слід вживати полівітаміни. Багато пацієнтів стверджує, що після прийому комплексних вітамінів у них одразу покращується настрій, з'являється енергія та бажання щось робити. Але це ніщо інше, як ефект плацебо. Людина випиває щось яскраве і смачне, і їй одразу здається, що все різко стає кращим, але це не так.



Найкраще, коли вітаміни надходять в організм з харчовими продуктами/Фото: Unsplash

То де брати вітаміни?

Попри те, що вітаміни асоціюються у нас з фруктами чи овочами, вони є практично в будь-яких продуктах. Абсолютно все що ми їмо (навіть гамбургер), містить якісь необхідні речовини, в тому числі вітаміни.

Щоб отримувати достатню кількість вітамінів з їжею, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я рекомендує щодня з'їдати п'ять різних овочів та фруктів. Бажано, щоб ці овочі та фрукти були різнокольорові.

Але не треба забувати й про інші джерела вітамінів, якими є олії, м'ясо, риба, бобові, крупи, гриби, яйця, молоко. Отже, якщо людина здорова і збалансовано харчується, то повну норму вітамінів вона вже отримує, і не варто купляти й споживати вітаміни понад норму.

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