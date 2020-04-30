Чи треба тестуватись на коронавірус, якщо плануєте щеплення

Вакцинуватися під час пандемії COVID-19 потрібно для того, щоб зменшити ризики інфікування іншими не менш небезпечними хворобами. Втім, в умовах карантину це слід робити з дотриманням певних умов.

Зокрема про те, чи слід перед вакцинацією робити тест на COVID-19, розповів дитячий імунолог та кандидат медичних наук Федір Лапій під час онлайн-заходу з нагоди Всесвітнього тижня імунізації за підтримки фармацевтичної компанії GSK Україна, пише 24 Канал.

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За словами імунолога, перед тим, як робити будь-яке щеплення, немає потреби проходити попередньо тестування на наявність коронавірусної інфекції.

Федір Лапій “Якщо відсутні симптоми – тестування не проводять. Якщо є симптоми подібні до COVID-19, то звісно треба протестуватись. Якщо в анамнезі пацієнта є причини, щоб підозрювати коронавірус, ми не проводимо вакцинацію. Бо це є протипоказанням для того, щоб запрошувати в амбулаторію”.

Імунолог підсумував, що в разі, якщо симптомів коронавірусної інфекції та контактів з людьми, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, непотрібно проводити тестування перед вакцинацією.

Важливо! Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не переривати планові щеплення на період пандемії коронавірусу, інакше підвищується ймовірність спалахів інфекцій, які можна запобігти завдяки вакцинації.

Як вакцинуватися під час пандемії COVID-19 безпечно? Якщо ви будете вакцинуватися в державній поліклініці, робіть це в "День здорової дитини". У такі дні, за правилами, батьки повинні приводити на профілактичний огляд до педіатра тільки здорових дітей. Під час карантину обов'язково дотримуйтесь усіх рекомендацій гігієни: носіть маску, одягніть маску й на дитину, користуйтесь антисептиком. Слід також дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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