Чи вакцинуються українці: опитування

В Україні цього року зафіксували вже 22 випадки дифтерії. Запобігти хворобі можна, попередньо зробивши щеплення. Втім, як українці ставляться до вакцинації – дізнавались журналісти 24 каналу.

Для прикладу, за останні дев’ять років в Україні було зафіксовано 56 випадків захворювань на дифтерію, а за жовтень цього року – вже 19.

До слова: Щеплення від дифтерії: коли робити, види та побічна дія вакцинації

Запобігти дифтерії можна, зробивши щеплення, втім за інформацією міністерки охорони здоров’я України Зоряни Скалецької, в Україні вакциновані 59% дітей, віком до року, 60-70% старших дітей і 52% дорослих.

Дифтерія – що це? Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози та органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Крім дифтерії, вакцинація може врятувати від кору, кашлюку, правця і навіть туберкульозу. Тому ми вийшли на вулиці Києва, аби запитати українців, як вони ставляться до вакцинації та коли їм востаннє робили щеплення.

Відповіді дивіться у відео 24 каналу:

Чим так небезпечна дифтерія – читайте на сайті 24 каналу



Вакцинація від дифтерії / Інфографіку 24 каналу