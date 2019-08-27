Чи варто батькам читати листування дітей

Більшість батьків вибере варіант "читати", виправдовуючись педофілами й "синіми китами". Але чи дійсно контроль дає безпеку?

Запитайте у будь-якого підлітка, чи можуть дорослі таємно контролювати його життя, і побачите, скільки відчаю і безпорадності буде в цьому "НІ!", розповіла секс-педагог Юлія Ярмоленко.

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Довіра допомагає нам ростити спокійних, упевнених в собі дітей. У той час як тотальний контроль руйнує близькість, порушує здатність будувати рівноправні і чесні відносини, робить людину недовірливою, що не усвідомлює свої й чужі кордону.

"А якщо дитина про це ніколи не дізнається?". Дізнається. Чим старше стають діти, тим складніше їх обдурити.

Кілька важливих правил про повагу особистого простору

1. Перед покупкою гаджета записати разом правила. Які сайти / соцмережі допустимі в цьому віці, а які – ні. Скільки часу можна сидіти в інеті. Які фото доречно викладати, а які – ні. Ці пункти потрібно розширювати кожні 2 роки.



Потрібно поважати особистий простір дітей

2. Правила безпеки варто обговорювати регулярно, а не коли щось сталося. Що робити, якщо тебе шантажують незнайомці? У кого просити допомоги, якщо твої фото ню викладені в загальний доступ? Проблема в тому, що самі батьки часто не знають відповідей на ці питання.

3. Головне завдання батьків – побудувати з дітьми довірчі відносини. Ми не зможемо вберегти їх від всіх неприємностей. Але ми можемо дати їм підтримку і навчити справлятися з цим. Підліткам важливо знати, що до дорослих можна звернутися з будь-якою проблемою, і тебе не будуть лаяти, карати, соромити.

4. Ви можете читати приватні повідомлення дитини в одному випадку: якщо син чи дочка вам це дозволили. Хвилюєтеся, що з дитиною щось відбувається – повідомте про свої почуття, і попросіть дозвіл перевірити гаджет. Це чесно і правильно. Просто скажіть: "Я переживаю за твою безпеку, але не хочу читати без дозволу. Давай разом подумаємо, як ми можемо подбати про мій і твій добробут, щоб усім було комфортно".

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