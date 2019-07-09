Чи варто боятися "хімії" в таблетках
Виробники харчових добавок та ліків часто хизуються тим, що їх препарат не містить барвників, консервантів чи глютену. Проте це лише вдалий маркетинговий хід і далеко не всі домішки можуть бути зазначені на етикетці препарату.
Додаткові немедичні інгредієнти та домішки відіграють важливу роль для забезпечення того, щоб лікарські продукти мали високу якість та ефективність. Якщо ми хочемо бути впевненими в її ефективності, то нам не обійтися без різних допоміжних субстанцій. Про це розповідає журнал Science Based Medicine.
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Які домішки позитивно впливають на ефективність таблеток
Наповнювачі та розріджувачі потрібні для того, аби надати таблетці зручну форму. Без них ліки були б крихітними, адже вага дієвої речовини може не перевищувати 0,00001 грама. Зазвичай це нешкідливі крохмаль, солі кальцію, цукру, гліцерин або вода.
Оболонка захищає таблетку від передчасного розчинення. Якщо таблетка повинна розчинитися в шлунку, оболонку роблять з глютену, харчового шелаку і желатину. Якщо їй треба проскочити далі – з целюлози.
Розпушувачі допомагають таблетці швидше розчинитися й увібратися, коли вона добереться до мети. Їх роблять з альгінової кислоти, яку добувають з водоростей, подрібненої целюлози та крохмалю.
Мастильні матеріали допомагають перетворювати ліки в таблетки: засипати порошок під прес і заливати вміст в капсули. Це солі кальцію і магнію, тальк, стеаринова кислота і поліетиленгліколь, які широко застосовуються при виробництві косметики.
Підсолоджувачі та ароматизатори. Потрібні для того, аби вмовити малюка прийняти лікарський сироп або суспензію. Солодким ліки роблять цукор, штучні підсолоджувачі та кукурудзяний сироп, а ароматним – натуральні або синтетичні харчові ароматизатори.
Барвники. Вони потрібні не лише для приємного вигляду пігулки, а й для того, щоб продовжити термін використання таблетки. Зазвичай у дітей та дорослих немає проблем з крихітною кількістю барвників.
Консерванти. Стабілізують і забезпечують стерильність рідких ліків, які використовують для ін'єкцій. Це і відомий завдяки вакцинам тіомерсал, який повністю виводиться з організму за місяць, а також надійний антисептик хлорид бензалконію.
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