Чи варто боятися "хімії" в таблетках

Які домішки позитивно впливають на ефективність таблеток

Наповнювачі та розріджувачі потрібні для того, аби надати таблетці зручну форму. Без них ліки були б крихітними, адже вага дієвої речовини може не перевищувати 0,00001 грама. Зазвичай це нешкідливі крохмаль, солі кальцію, цукру, гліцерин або вода.

Оболонка захищає таблетку від передчасного розчинення. Якщо таблетка повинна розчинитися в шлунку, оболонку роблять з глютену, харчового шелаку і желатину. Якщо їй треба проскочити далі – з целюлози.

Розпушувачі допомагають таблетці швидше розчинитися й увібратися, коли вона добереться до мети. Їх роблять з альгінової кислоти, яку добувають з водоростей, подрібненої целюлози та крохмалю.

Мастильні матеріали допомагають перетворювати ліки в таблетки: засипати порошок під прес і заливати вміст в капсули. Це солі кальцію і магнію, тальк, стеаринова кислота і поліетиленгліколь, які широко застосовуються при виробництві косметики.

Підсолоджувачі та ароматизатори. Потрібні для того, аби вмовити малюка прийняти лікарський сироп або суспензію. Солодким ліки роблять цукор, штучні підсолоджувачі та кукурудзяний сироп, а ароматним – натуральні або синтетичні харчові ароматизатори.

Барвники. Вони потрібні не лише для приємного вигляду пігулки, а й для того, щоб продовжити термін використання таблетки. Зазвичай у дітей та дорослих немає проблем з крихітною кількістю барвників.

Консерванти. Стабілізують і забезпечують стерильність рідких ліків, які використовують для ін'єкцій. Це і відомий завдяки вакцинам тіомерсал, який повністю виводиться з організму за місяць, а також надійний антисептик хлорид бензалконію.