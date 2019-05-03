Чи варто дивитися порно разом з партнером

Багато людей не сприймають, коли їхній партнер переглядає фільми жорсткого еротичного змісту. Це пов'язано з тим, що людям неприємна думка про те, що дивляться не на них.

Про переваги і недоліки спільного перегляду дорослого контенту розповіла сексолог Ольга Власенко.

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Коли точно не варто дивитись порно разом

Залежність від порно у одного з партнерів. Це коли секс без порно на фоні не може відбутися. Нудно, прісно, ​​не цікаво. Завжди потрібно підглядати в екран.

Один з партнерів не любить доросле відео. Ви звичайно можете умовити партнера, але не факт, що він погодиться без наслідків для ваших відносин. Людина може терпіти і мовчки займатися сексом під порно. А всередині згоряти від ревнощів і почуття неповноцінності з думками "це що ж я зовсім його не збуджую?".

Порнозалежність – проблема 21 століття. Дуже часто чоловіки стають залежними від порно і без нього ні ерекції, ні еякуляції, ні оргазму і задоволення. Жінки не далеко пішли. Багато оргазм відчувають тільки під порно, а з чоловіком не можуть.



Порно може викликати проблеми у сексі

Коли можна дивитися порно разом

Звичайна прелюдія набридла і ви хочете експериментів. Можна подивитися порно разом щоб збудитися. Тільки не дуже часто, інакше ризикуєте потрапити в залежність.

Є фантазії про груповий секс, але реальних людей запрошувати в ліжко не хочеться.

Хочете дізнатися щось нове і відразу обговорити це з партнером. Через відео можна показати і розповісти як саме вам хочеться зайнятися сексом. Іноді нам складно розповісти про свої фантазії. Інша справа – показати їх на екрані.

А ще спільний перегляд порно знімає з людини маску "я не такий". Партнери позбавляються від почуття сорому і незручності, зближуються, розуміють що секс це не сором і бруд і все їм займаються!

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