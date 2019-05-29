Чи варто додатково вживати вітамін В12: пояснення Супрун

При споживанні деяких вітамінів з групи B потрібно звертати увагу на їх сумісність. В деяких випадках через взаємодію з іншими вітамінами чи ліками, вітаміни, що ви приймаєте додатково, можуть погано засвоюватися чи навіть шкодити здоров'ю.

Тому в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун радить завжди консультуватися з лікарем перед вживанням вітамінів.

Читайте також: Корисні чи шкідливі: правда про кисневі коктейлі

Вітамін В12 (ціанокобаламін) – що це? Це вітамін групи B, який потрібен для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК.

Дефіцит вітаміну призведе до накопичення гомоцистеїну (нейротоксичної сполуки), до анемії, втрати балансу, “туману в голові”, оніміння кінцівок, втомлюваності та погіршення пам'яті.

Лікар Уляна Супрун “Найбільше проявляється нестача вітаміну В12: в старшому віці, після операції зі зменшення шлунку, пониженій кислотності шлунку чи прийомі ліків для її зниження, при прийомі препаратів проти печії, при хворобах шлунково-кишкового тракту (як-то хвороба Крона), в разі веганського раціону”.

У людини вітамін накопичується, і його запасів вистачає на кілька років. Саме тому люди на веганстві та сироїдінні почуваються добре. Через кілька років більшість повертається до споживання м'яса і не встигають зазнати симптомів нестачі вітаміну В12.

Скільки та як приймати вітамін В12

Добова потреба вітаміну В12 залежить від віку. Для дорослих вона становить 2,4 мкг на день. Для вагітних жінок та тих, що годують — потреба у цьому вітаміні трохи більша.

Ефективно споживати дозу у 1000 мкг вітаміну на добу перорально

При проблемах зі шлунково-кишковим трактом вітамін В12 буде погано засвоюватися з їжі. Але прийом великої дози все ж дозволить подолати обмеження. Цей вітамін може запасатися і не є токсичним, тому є сенс пити чи колоти його не постійно, а курсами.

Важливо пити вітамін комплексами, а не на постійній основі, а також обрати правильну форму.

Вітамін В12 та вітамін В9 взаємодіють. До прикладу, якщо людина не їсть м'яса, але вживає багато овочів (вітамін В9), то аналіз не покаже дефіциту вітаміну В12.

Це відбувається через те, що В9 та В12 залучені в один і той самий метаболічний шлях. Але це не значить, що можна обійтися без В12 і не приймати його ані в їжі, ані у вигляді пігулок чи ін'єкції. Маскувати не означає компенсувати.

Потрібно обережно пити вітамін В12 з ліками.

Щоб перевірити рівень дефіциту вітаміну необхідно здати аналіз на гомоцистеїн — цієї речовини стає більше, якщо нам бракує вітаміну В12. Але цей аналіз не є абсолютно надійним. Якщо споживати великі дози фолієвої кислоти, як-то в разі веганського раціону, рівень гомоцистеїну буде в нормі.

Де міститься вітамін В12

Вітамін В12 є в їжі тваринного походження, передусім, в червоному м'ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці. До деяких продуктів його можуть додавати додатково. Про це має бути вказано на етикетках продуктів.

Уляна Супрун “Деякі палкі прихильники виключно рослинного раціону і всього натурального наводять приклад травоїдних приматів – мовляв, вони їдять лише фрукти, і не мають браку В12. Але примати споживають термітів та інших комах, і разом із ними достатню кількість В12. Приматам, яких тримають у вольєрах на суто вегетаріанському раціоні, може бракувати В12”.

Кому необхідно додатково споживати В12

Веганам та вегетаріанцям зі стажем. Людям з пониженою кислотністю шлунку. Людям, в яких є хронічні хвороби кишківника, як-то хвороба Крона, синдром подразненого кишківника, чи перенесені операції на шлунково-кишковому тракті. Людям, старшим за 50 років. Людям, хворим на СНІД. Пацієнтам, що приймають антациди, метформін для лікування діабету.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.