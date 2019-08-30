Чи варто говорити з хлопчиками про місячні
Варто говорити навіть, якщо 5-річний малюк цікавиться, навіщо потрібні прокладки та тампони.
Для чого розповідати про місячні хлопчику?
По-перше, це нормалізує для нього тему місячних. І не буде приводу через кілька років дражнити в школі однокласниць або в дорослому житті заявами: "У тебе що, ПМС?", пояснила секс-педагог Юлія Ярмоленко.
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По-друге, його не злякає кривава прокладка в сміттєвому відрі. Є маса історій, коли дитина бачила кров на прокладці й думала, що мама смертельно хвора і скоро помре. Погодьтеся, це набагато страшніше, ніж щомісячні виділення з піхви, про які так бояться говорити.
Хлопчикам потрібно розповідати про менструацію
По-третє, хлопчики також мають право знати все про фізіологію дівчаток, як і дівчатка про хлопчиків.
Як розповідати хлопчику про місячні?
Припинімо робити великий жіночий секрет з місячних, і відповімо на питання 5-річного хлопчика: "Це прокладки. Вони потрібні кожній дівчині та жінці раз на місяць протягом 3-7 днів, коли у неї з'являються виділення з піхви, схожі на кров. Прокладка захищає білизну від забруднення.
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