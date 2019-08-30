Чи варто говорити з хлопчиками про місячні

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Як говорити про менструацію з хлопчиками
Як говорити про менструацію з хлопчиками / unsplash.com

Варто говорити навіть, якщо 5-річний малюк цікавиться, навіщо потрібні прокладки та тампони.

Для чого розповідати про місячні хлопчику?

По-перше, це нормалізує для нього тему місячних. І не буде приводу через кілька років дражнити в школі однокласниць або в дорослому житті заявами: "У тебе що, ПМС?", пояснила секс-педагог Юлія Ярмоленко.

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По-друге, його не злякає кривава прокладка в сміттєвому відрі. Є маса історій, коли дитина бачила кров на прокладці й думала, що мама смертельно хвора і скоро помре. Погодьтеся, це набагато страшніше, ніж щомісячні виділення з піхви, про які так бояться говорити.

Хлопчикам потрібно розповідати про менструацію
Хлопчикам потрібно розповідати про менструацію

По-третє, хлопчики також мають право знати все про фізіологію дівчаток, як і дівчатка про хлопчиків.

Як розповідати хлопчику про місячні?

Припинімо робити великий жіночий секрет з місячних, і відповімо на питання 5-річного хлопчика: "Це прокладки. Вони потрібні кожній дівчині та жінці раз на місяць протягом 3-7 днів, коли у неї з'являються виділення з піхви, схожі на кров. Прокладка захищає білизну від забруднення.

 
Секс-педагог Юлія Ярмоленко
“І якщо він запитає, для чого потрібні ці виділення, скажіть: "Коли дівчина перетворюється в жінку, її тіло змінюється, і вона може мати дитину. Щоб малюк міг рости всередині, йому потрібне спеціальне місце – матка. Щомісяця стінки матки готуються до вагітності. Вони покриваються спеціальним шаром, який потрібен для дитини. Якщо її немає, ця частина матки відшаровується і виходить разом з кров'ю з жіночої піхви. Тіло кожного місяця створює новий шар в матці – на випадок, якщо раптом з'явиться дитина”.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Здорове життя Діти Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
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