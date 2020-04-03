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Чи варто купувати ліки від коронавірусу, якщо Україна затвердила протокол лікування

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В Україні затвердили протокол лікування хворих на коронавірус. Відтак, перелік препаратів, який в нашій державі фактично визнали ефективним, тепер відомий. Це може спонукати людей купувати ці ліки в аптеках для домашньої аптечки та лікуватися самостійно. Пояснюємо, чи можна купувати ці препарати та чи варто покладатися на їх "ефективність".

ВООЗ досі не підтвердила ефективність жодного засобу профілактики чи лікування коронавірусу. Але в Україні вже є протокол лікування з переліком препаратів, які застосовуватимуть до хворих з COVID-19.

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У всьому світі коронавірус COVID-19 лікують симптоматично: якщо підвищується температура, хворому дають жарознижувальне, якщо є бактеріальне ускладнення, то призначають антибіотик. Лікування хворих відбувається за протоколами, які розробляє кожна країна.

В українському протоколі є ліки від малярії, Еболи та препарат для людей з ВІЛ. Усі вони зараз проходять клінічні випробування. Призначати їх може тільки лікар. Тому не слід купувати їх в аптеці або замовляти в інтернеті. 

Антибіотики

Пити антибіотики для профілактики коронавірусу – неефективно. Вони діють на бактерії, а не на віруси. Лише лікар може у разі коронавірусу прописати антибіотик — щоб вилікувати супутні хвороби.

Арбідол

Противірусний препарат Арбідол створили у 1970-х роках для лікування грипу та застуди. Придбати препарат можна в пострадянських країнах та в Китаї. Китай у лютому вніс його до рекомендацій з лікування коронавірусу для госпіталізованих пацієнтів з пневмонією й ускладненнями від неї. Клінічні дослідження препарату тривають.

Протефлазід

Для профілактики та лікування коронавірусу президент Академії медичних наук України Віталій Цимбалюк запропонував використовувати спиртову настоянку Протефлазід. Це настоянка двох видів трав — щучки та війника. Виробник "Екофарм" розвозить її у київські інфекційні лікарні та радить профілактично вживати 15 крапель на день.

Після хвилі публікацій в медіа Академія визнала, що вони лише "теоретично досліджували дію препарату проти коронавірусів у доклінічних випробуваннях".

Антикоронавірус

В українських аптеках почали з'являтися ліки з назвою Антикоронавірус. Таблетки коштують 55 гривень, придбати можна у Дніпрі, приймати — внутрішньо. Препарат з такою ж назвою продавали і в Білорусі. Там це був екстракт 10% прополісу на кремнієвій воді. ВООЗ про це ще нічого не каже.

Амізон

Амізон — лікарський засіб, який компанія "Фармак" пропонує використовувати для боротьби з коронавірусом. Клінічно ефективність цього препарату проти коронавірусу не підтверджена. У самій компанії повідомили, що він пройшов першу з чотирьох стадій клінічних випробувань у ЄС і США.

Вакцина БЦЖ

Вчені випробовують її як метод боротьби з коронавірусом у Греції, Нідерландах, Австралії та Німеччині на двох уразливих групах: медиках та літніх людях. Результати випробувань будуть за кілька місяців. Раніше ВООЗ заявляла, що вакцина БЦЖ може бути ефективною не лише в боротьбі з туберкульозом, а й зменшує у дітей смертність від різних патогенів у перший рік після вакцинації.

Вакциною БЦЖ вчені зацікавились після того, як порівняли статистику коронавірусу в різних країнах. Виявили, що в країнах, де роблять щеплення від туберкульозу, менше хворих на COVID-19.  

Декасан

Препарат випробовували в лабораторіях Нацакадемії післядипломної освіти імені Шупика для інфекційного бронхіту птахів. Його спричинює один з видів коронавірусів, але не COVID-19. 

Згодом МОЗ порадив не довіряти такій рекламі. Гендиректор компанії "Юрія-Фарм" вибачився і визнав, що Декасан не лікує коронавірус. Антимонопольний комітет заборонив рекламу ліків, які нібито лікують від коронавірусу. За це виробників ліків і рекламодавців можуть оштрафувати.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: ВООЗ Медицина Ліки Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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