Чи варто панікувати через мутацію коронавірусу

Заява американських вчених щодо виявлення мутацій штаму SARS-CoV-2, який може бути більш заразним в порівнянні зі штамом, який домінує зараз в США і Європі, викликало хвилю тривожних публікацій. Вірусологи з інших дослідницьких центрів пояснюють, чому причин для паніки, принаймні зараз, немає.

Всі віруси видозмінюються і мутації можуть відбуватися кожен раз, коли копіюється генетична послідовність вірусу. За словами вірусологів з Університету Юти (США), у цьому немає небезпеки.

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Швидка реплікація забезпечує вірусу генетичну різноманітність і може прискорити його подальше поширення в популяції, проте мутації не обов'язково збільшують потенційну небезпеку вірусу.

Наразі немає переконливих доказів того, що будь-яка мутація змінила патогенність SARS-CoV-2 або його передачу,

– погоджується Люсі ван ДОРП з Університетського коледжу Лондона.

Саме під її керівництвом команда вчених виявила 198 повторюваних мутацій, вивчаючи геноми 7500 пацієнтів з COVID-19.

Що саме визначили вчені

Публікація спірного дослідження вчених з Лос-Аламоської національної лабораторії був опублікований на сайті bioRxiv. Команда назвала свої висновки "невідкладними". В роботі йшлося про конкретну мутацію – D614G, яка начебто стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним.

Крім того, дослідники з Національної лабораторії Лос Аламос в штаті Нью-Мексико помітили зміну "шипа", який надає вірусу його виразної особливої форми.

Чому інші вчені закликали не хвилюватись через відкриття нової мутації

Наукова спільнота закликала розглядати такі заяви зі скептицизмом. Зокрема, вчений з Гарвардського університету Вільям Хенедж вважає, що висока частота мутації D614G може бути пов'язана з помилками секвенування (біохімічний метод встановлення послідовності нуклеотидних основ ДНК).

Повертаючись до дослідження Люсі ван ДОРП з Університетського коледжу Лондона, виявлені 198 повторюваних мутацій не означають, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікували вчені.

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