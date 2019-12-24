Чи варто забороняти куріння електронних сигарет у громадських місцях: опитування

Уряд вирішив ініціювати зміни до законодавства: всі електронні сигарети та новітні тютюнові вироби повинні прирівнюватись до звичайних цигарок. Пропонуємо вам висловити свою думку стосовно цього в опитуванні 24 каналу.

Згідно з останніми дослідженнями, електронні цигарки не такі безпечні, яким їх вважали раніше. Вже відомо, що куріння електронних сигарет може викликати депресію, а також на 30% підвищує ризики розвитку астми, бронхіту, емфіземи.

Важливо! Доведено: електронні цигарки провокують три важких захворювання

Запалення та погіршення цілісності епітеліальних клітин, що відбувається внаслідок куріння електронних цигарок, призводить до респіраторних захворювань. Окрім того, вплив парів від вейпінгу пошкоджує ДНК в клітинах легенів, що значно збільшує ризики раку.

Що хоче зробити Кабмін

Поширити на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами.

Заборонити паління таких цигарок у громадських місцях.

Прирівняти електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів.

А що ви вважаєте з цього приводу?