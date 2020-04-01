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Чи варто запроваджувати надзвичайний стан через коронавірус: результати опитування

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Опитування про надзвичайний стан в Україні / 5.ua

Думки українців про введення надзвичайного стану майже розділилися порівну. 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні, а 8 не змогли відповісти.

Про це йдеться в опитуванні Соціологічної групи "Рейтинг".

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Також 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.

71% не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста і області, 65% - можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляду, 58% – можливого оголошення комендантської години в містах.

Однак, абсолютна більшість (80%) проти можливого надання державі права примусово вилучати майно у юридичних і фізичних осіб в умовах надзвичайного стану.Тільки 14% - підтримують.

Опитування провела методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. В неї потрапили: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 4%.

З 25 березня в Україні діє режим надзвичайної ситуації. Надзвичайний стан відрізняється від ситуації тим, що допускаює тимчасове обмеження конституційних прав і свобод громадянина. Тобто тоді в державі не можуть проводитися волевиявлення, мітинги, а режим дня може контролюватися комендантською годиною.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Надзвичайні ситуації Надзвичайний стан в Україні 2020 Надзвичайний стан Лікування
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