Чи варто займатися спортом, коли болить спина

Перше, про що думає людина, в якої починає боліти спина, – треба нарешті взятися за себе та почати займатися спортом. Користь спорту для підтримання тіла у гарній формі безсумнівна. Але варто запам'ятати, що спорт не лікує хвороби опорно-рухового апарату, а в деяких випадках тільки ускладнює їх.

Варто чи ні займатися спортом або фітнесом при проблемах з хребтом розповідає провідний лікар національної мережі центрів фізичної терапії, невролог-вертебролог Лідія Мельник.

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Лікар Лідія Мельник “Є такі травми та стани хребта, при яких категорично заборонені"спортивні" фізичні навантаження. Наприклад, грижі та протрузії міжхребцевих дисків можуть призвести до гострого болю в спині та складних неврологічних симптомів під час спортивних перенавантажень. Щоб компенсувати навантаження на диски та суглоби хребта потрібна спеціальна програма реабілітації”

За її словами, професійні спортсмени проходять необхідні дослідження та отримують відповідну програму реабілітації. А "непрофесійні" спортсмени можуть дізнатися про своє захворювання вже під час або після змагань, коли біль в спині з’явиться раптово та унеможливить подальшу активність, виведе з нормального життя на декілька тижнів або місяців".

Лікар не радить займатися звичайною фізичною активністю, якщо у людини є такі захворювання: міжхребцеві грижі, компресійні переломи хребта, сколіоз 2-4-го ступенів, коксартрози, артрози.

Виконання фізичних вправ може лише посилити гострий больовий синдром, спровокувати загострення захворювання або ж взагалі спричинити травматизацію суглобів та хребта.



Виконання фізичних вправ може лише посилити гострий больовий синдром

Це не означає, що все життя потрібно просиджувати в офісі, аби не наражатися на небезпеку. Навпаки, потрібно усунути причину захворювання за допомогою індивідуальної програми занять, а потім вже спокійно продовжити займатися улюбленим хобі.

Якщо ж без спорту життя не те, то варто дотримуватися хоча б загальних рекомендацій лікаря.

Лідія Мельник “Виконуйте вправи на гнучкість без різких та гіперамплітудних рухів. Можете робити кардіонавантаження на гребних або велосипедних тренажерах, дуже корисний метод - легка ходьба. Це базові рекомендації для повсякденного використання”

Після консультації з лікарем, зможете робити вже й складніші вправи та використовувати більший спектр обладнання, але спочатку потрібно тренуватися під наглядом реабілітолога (фізичного терапевта).

До речі, альтернативою занять у тренажерному залі може бути плавання, ВКТ (відновлювальна кінезіотерапія), йога, всі різновиди лікувальної фізкультури. Таким чином ви зможете підтримувати загальний стан свого здоров’я та гарну фізичну форму навіть при певних проблемах опорно-рухового апарату.

Звичайно, можна й самостійно визначити оптимальний режим навантажень. Проте у такому випадку після тренування часто відчувається так звана кріпатура у групі м’язів, окремих м’язах та суглобах. Ще більше больових симптомів може проявлятися, якщо вже наявні певні проблеми чи захворювання опорно-рухового апарату. У такому разі краще звернутися до професійних лікарів та разом підібрати безпечні для організму вправи.

Лідія Мельник “У програму додаються й силові вправи. Є певний реабілітаційний комплекс, який можна виконувати попередньо отримавши рекомендацію лікаря. У звичайному тренажерному залі не завжди можна знайти обладнання та спеціалістів, під контролем яких можна працювати з таким комплексом.

Основна відмінність комплексу - вправи без осьового навантаження на хребет та суглоби. У реабілітації такий комплекс називається ВКТ (відновлювальна кінезіотерапія або механотерапія – лікування рухом) – вправи виконуються на медичних тренажерах КИПАРИС (українська розробка) або тренажерах-кросоверах”.

У більшості випадків фізична активність допомагає в профілактиці та лікуванні захворювань хребта та суглобів. Зважаючи на малорухливий спосіб життя українців, виконання фізичних вправ – це необхідність. Декілька простих вправ по декілька хвилин на день зменшують ризики виникнення захворювань серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. Згодом можна збільшувати складність, частоту та обсяг навантаження.

Потрібно пам'ятати, що заняття спортом можуть бути не лише корисними. У деяких випадках вони шкідливі для здоров'я. Саме тому Лідія Мельник рекомендує пройти консультацію в найближчому центрі фізичної терапії перед початком тренувань, аби уникнути ускладнень.

Якщо ви вже займаєтеся фітнесом або спортом і відчули виникнення больових симптомів, головного болю, запаморочення або загальну слабкість в тілі — обов’язково зверніться до лікаря. Консультація триває не більше години, але дозволить бути впевненим у своїх рухах.



Обов’язково зверніться до лікаря, якщо відчуваєте біль під час занять спортом

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