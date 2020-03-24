Чи використовують тести на коронавірус українського виробництва
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Українські науковці вже розробили тести для діагностики коронавірусу. Але їх ще не почали використовувати.
Про це під час прес-брифінгу МОЗ заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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За його словами, українські вчені вже створили тести на коронавірус Covid-2019.
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
“Нині вони проходять певні випробовувальні дослідження в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я для порівняльної діагностики”.
Він додав, що точність вітчизняних тестів буде такою ж, як в інших тестах, якщо цього не станеться, – їх не допустять для реалізації та застосування на території України.
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу
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