Чи використовують тести на коронавірус українського виробництва

Українські науковці вже розробили тести для діагностики коронавірусу. Але їх ще не почали використовувати.

Про це під час прес-брифінгу МОЗ заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, українські вчені вже створили тести на коронавірус Covid-2019.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. “Нині вони проходять певні випробовувальні дослідження в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я для порівняльної діагностики”.

Він додав, що точність вітчизняних тестів буде такою ж, як в інших тестах, якщо цього не станеться, – їх не допустять для реалізації та застосування на території України.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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