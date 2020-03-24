24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Чи використовують тести на коронавірус українського виробництва

-
Тести на коронавірус / 5.ua

Українські науковці вже розробили тести для діагностики коронавірусу. Але їх ще не почали використовувати.

Про це під час прес-брифінгу МОЗ заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також на тему: Чи пов'язана висока смертність від пневмонії в Україні з коронавірусом

За його словами, українські вчені вже створили тести на коронавірус Covid-2019. 

 
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
“Нині вони проходять певні випробовувальні дослідження в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я для порівняльної діагностики”.

Він додав, що точність вітчизняних тестів буде такою ж, як в інших тестах, якщо цього не станеться, – їх не допустять для реалізації та застосування на території України.


Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Pornhub відкрив безкоштовний доступ до порно через коронавірус
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук