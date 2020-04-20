Чи виробляється імунітет в людей, які перехворіли на COVID-19

В людей, які перехворіли на COVID-19, виробляється імунітет. Але наразі невідомо, наскільки він стійкий.

Про це розповіла вірусологиня Алла Мироненко в інтерв'ю РБК-Україна.

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Вірусологиня Алла Мироненко “По-перше, якщо людина одужала, то вона одужала завдяки тому, що імунітет у неї утворився. Наскільки він стійкий – поки що немає таких досліджень, які могли б дати нам таке розуміння”.

Вона також наголосила, що коронавірус на різних континентах мутував. Наразі не відомо наскільки сильно він змінився. Зміни в генетичній структурі вірусу не відразу призводять до змін його властивостей.

Але наскільки вони кардинальні, чи буде в такому випадку захищати імунітет, вироблений на той варіант вірусу, яким людина вже перехворіла з якогось іншого континенту – ми ще цього не знаємо. Ще не було стільки часу, щоби це вивчити,

– розповіла вірусологиня.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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