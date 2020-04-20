Чи виробляється імунітет в людей, які перехворіли на COVID-19
В людей, які перехворіли на COVID-19, виробляється імунітет. Але наразі невідомо, наскільки він стійкий.
Про це розповіла вірусологиня Алла Мироненко в інтерв'ю РБК-Україна.
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Вона також наголосила, що коронавірус на різних континентах мутував. Наразі не відомо наскільки сильно він змінився. Зміни в генетичній структурі вірусу не відразу призводять до змін його властивостей.
Але наскільки вони кардинальні, чи буде в такому випадку захищати імунітет, вироблений на той варіант вірусу, яким людина вже перехворіла з якогось іншого континенту – ми ще цього не знаємо. Ще не було стільки часу, щоби це вивчити,
– розповіла вірусологиня.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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