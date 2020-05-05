Чи вистачає італійським лікарям засобів захисту: пояснення медсестри з приватної клініки

Медсестра приватної клініки в італійському місті Брешіа Ірина Устіянич повідомила, що наразі в Італії немає проблем з особистом захисту медичного персоналу. В країні медиків забезпечують всім необхідним. Хоч і зазначила, що на початку спалаху пандемії з цим виникли деякі проблеми.

Правильні маски FFP2 та FFP3 давали тільки тому медперсоналу, хто був у відділах з коронавірусними пацієнтами. Тому й виникла велика кількість захворювань серед всіх медпрацівників. Про це Ірина Устіяні розповіла в ефірі ранкового шоу на 24 каналі.

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За її словами, ті, хто працювали в так званих "чистих" відділах, використовували спочатку лише хірурічні маски. Всі, хто захворіли, це були працівники саме з цих відділів.

Наразі всіх медпрацівників забезпечують засобами медичного захисту, тож немає жодних проблем з захисними халатами, масками, бахілами, чи рукавичками.

Вона також повідомила, що в державних лікарнях всі ці засоби були від початку спалаху пандемії у всіх відділах. Однак у приватних – спочатку були легкі перебої. Проте зараз у всіх медичних закладах країни медики забезпечені, принаймні на півночі, в Ломбардії.

Ніде не читала, що десь чогось бракує. Італія перейшла на пошиття масок і всередині країни. Багато швейних фабрик, різних заводів перелаштувалися на пошиття необхідного матеріалу для забезпечення лікарень. Наразі зменшилась кількість хворих на коронавірус серед медперсоналу, адже є правильний захист. Всі навчилися дотримуватися соціальної дистанції. Навіть поведінка медперсоналу радикально змінилась за ці 2 місяці,

– розповіла Ірина Устіянич.

Українка відзначила, що медсестри за попередній місяць отримали велику премію. Також виплатили додаткові гроші лікарям, санітаркам. Тож на приватному рівні дали достатньо велику економічну допомогу.

Однак додала, що на державному рівні медсестрам дають вдень за біологічну шкідливість 5 євро 16 центів(151,79 гривень – 24 канал). За минулий місяць уряд дав допомогу в розмірі 100 євро всім, хто в березні під час карантину ходив на роботу, "ризикував" (2942 гривні – 24 канал). Вона уточнила, що це на державному рівні, адже на приватному – зовсім інший економічний розрахунок.

Медсестра розповіла, що на початку березня у відділі приватної лікарні в Брешіа стався такий випадок: медперсоналу сказали, що маски, які вони використовують, треба дезінфікувати, підписувати і тримати на наступну зміну.

Звичайно, що ми одразу почали протестувати, і сказали, що не будемо заходити працювати у відділ, і в будь-якому випадку такі речі повинна підписати дирекція лікарні. Це повинен бути офіційний документ, що підтверджує, аби ми дезінфікували. Відповідно, приєдналися б профспілки. Тож це питання одразу зняли з порядку денного, і нас всіх забезпечували,

– пояснила Ірина Устіянич.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус, випереджує країну лише США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу