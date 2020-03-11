Чи вплине карантин на можливість українців виїжджати за кордон

В Україні під час карантину через коронавірус не будуть забороняти пересування країною та за її межі.

Про це повідомляє ТСН з посиланням Мінінфраструктури.

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У відомстві повідомили, що будуть проводитися посилений санітарний контроль. Зокрема, санітарну обробку літаків та потягів вже проводять.

Але під контролем відомства не перебувають автостанції, оскільки всі вони є приватними – їм лише можуть надати санітарні поради. Разом з цим у Мінінфраструктури додали, що пасажири автобусів все одно проходять температурний скринінг на кордоні.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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