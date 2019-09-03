Чи впливає кесарів розтин на розвиток аутизму в малюка – відповіли вчені

Попередньо шведські вчені знайшли зв’язок між аутизмом і кесаревим розтином, але їх підхід розкритикували та спростували.

Виявилось, що автори не врахували кілька важливих факторів.

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Річ у тому, що фахівці зі Швеції, які проаналізували 61 дослідження, що охоплює понад 20 млн дітей, заявляли про зв'язок аутизму з кесаревим розтином. За їхніми даними, діти, що з'явилися на світ в результаті кесаревого розтину, на 33% частіше хворіють на аутизм і на 17% частіше синдромом дефіциту уваги.

Згідно з однією з робочих гіпотез, зв'язок пояснюється стресом, який відчуває дитина при екстреному кесаревому розтині. Щоб перевірити її, дослідники розглянули екстрені й планові операції.



Чим старше майбутні батьки, тим вище ризик аутизму у дитини

Виявити відмінності між ними не вдалося, так що на інтелектуальний розвиток впливає сама процедура, а не обставини її проведення, припустили автори роботи.

Таке дослідження шведських учених є серйозним аргументом проти кесаревого розтину.

Однак, нині експерти закликають не поспішати з висновками. За їх словами, дослідження не говорить про наявність причинно-наслідкового зв'язку.

Визначити реальний вплив кесаревого розтину на розвиток аутизму набагато складніше, ніж здається на перший погляд. Багато факторів, які підвищують ймовірність виникнення цього захворювання, одночасно можуть призводити до необхідності провести кесарів розтин.

Серед них ожиріння, діабет і аутоімунні захворювання у матері. Крім того, чим старше майбутні батьки, тим вище ризик аутизму у їхніх дітей – і тим вище ймовірність, що вони виберуть кесарів розтин замість традиційних пологів.

Ймовірно, саме цими факторами визначається виявлений зв’язок. Водночас, кесарів розтин саме по собі навряд чи підвищує ризик аутизму і синдрому порушення активності та уваги.