Чи впливає щеплення на розвиток розсіяного склерозу

Вакцинація проти вітрянки, кору, епідемічного паротиту, та інших хвороб не збільшує ризик розсіяного склерозу (РС).

Експерти з Мюнхенського технічного університету (Technical University of Munich), провели аналіз даних про вакцинацію з 2005 по 2017 роки Асоціації лікарів обов'язкового медичного страхування в Баварії, інформує Neurology.

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Зокрема, відомості про 12 262 пацієнтах з РС і учасників контрольної групи (19,2 тисячі з хворобою Крона, 112,2 тисячі з псоріазом і 79 тисяч без цих аутоімунних захворювань).

Розсіяний склероз – що це? Це досить поширене, проте не до кінця вивчене захворювання. У світі понад 2 мільйонів людей страждають на цю недугу. При розсіяному склерозі (РС) імунна система повністю знищує захисну оболонку, яка захищає нерви (мієлінова оболонка). Внаслідок цього руйнується взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла.

Дослідження показало, що вакцинація пов'язана з нижчою ймовірністю встановлення діагнозу РС протягом наступних 5 років.

В учасників, які пройшли вакцинацію, ймовірність розвитку РС була нижче в порівнянні з тими, кого не вакцинували.

При цьому отримані результати були однаковими для всіх вакцин, а найбільш виражені були у випадку з вакцинами проти грипу і кліщового енцефаліту.



Вакцинація знижувала ризик появи РС

Мова йде про вакцини проти:

вітрянки,

кору,

епідемічного паротиту,

краснухи,

грипу,

менінгококу,

пневмококу,

вірусу папіломи людини (ВПЛ),

кліщового енцефаліту,

гепатиту A і В.

Для підтвердження отриманих результатів необхідні подальші дослідження.

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