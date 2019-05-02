Чи впливають соціальні мережі на психічне здоров'я: пояснення Супрун

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Чи впливають соціальні мережі на психічне здоров'я
Чи впливають соціальні мережі на психічне здоров'я / Фото з відкритих джерел

Соціальні мережі таки шкодять здоров'ю, а Instagram, зокрема, має найбільш негативний вплив на психіку. Дослідження показують, що кількість віртуальних друзів не підтверджує нашу соціалізованість і готовність спілкуватися.

А в деяких випадках навпаки – впливають на відчуття самотності в реальному житті, наголошує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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Вона наголосила, що існує безліч досліджень, які підтверджують негативні ефекти від надмірного користування соцмережами: додатковий стрес, підвищення відчуття тривоги, погіршення настрою і навіть депресії. Це може мати негативні наслідки. Зокрема, розвиток залежності, зниження самооцінки і порушення сну.

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За її словами, Instagram пов'язаний і зі страхом втрачених можливостей (відчуттям, що потрібно завжди залишатися на зв'язку, щоби нічого не пропустити і щось не трапилося без вашої участі). До того ж, підлітки досить багато переймаються тим, скільки лайків отримають їхні фото.

З сьогоднішнім розвитком технологій важко спрогнозувати, як зміниться життя людей через невеликі інтервенції. Але щодо психічного здоров'я можна стверджувати впевнено – спілкування в реальному житті, підтримка і відчуття близькості офлайн мають набагато більше переваг,
– підсумувала Уляна Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я заявила, що іноді важливо і корисно бути поза зоною досяжності, тому намагайтеся балансувати час, який ви проводите в соціальних мережах і телефонах.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Техно Новини Техно Здорове життя Соцмережі Уляна Супрун Психологія
Джерело: 24 канал
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