Чи впровадять в Україні силові методи контролю умов карантину через коронавірус: відповідь МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, заявив, що українці мають свідомо ставитися до важливості дотримання усіх умов карантину і самоізоляції.

Як сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, без дотримання умов самоізоляції ми не зможемо подолати сплески інфекційних захворювань.

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За словами Ляшка, не потрібно сподіватися, що лише поліція буде розганяти людей по кімнатах, адже цього не повинно бути! Українці мають свідомо ставитися до питання карантину і розуміти небезпеку поширення коронавірусу.

"Хоча жорсткі заходи, коли потрібно більш силовими методами впливати на людей, можливо також треба застосовувати. Адже, як показує практика в США, Італії, Іспанії, люди чомусь думають що коронавірус – це банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить. На жаль, люди не бачать статистики та кількості летальних випадків в інших країнах", – додав головний санітарний лікар.

Віктор Ляшко закликав громадян не ставитися легковажно до захворювання, тому що весь світ у критичному стані.

Додамо, що станом на 24 березня в Україні вже 97 підтверджених випадків коронавірусу.



Де в Україні можна здати тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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