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Чи є маски та антисептики: стан київських аптек

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Дефіцит масок і антисептиків в аптеках / vchasnoua.com

З 12 березня в Україні розпочався загальнонаціональний карантин. Наразі люди масово скуповують медичні маски та антибактеріальні засоби. В магазинах почали спекулювати на цьому, і продавати їх за ціною, втричі вищою, ніж вона була до початку епідемії. Яка ситуація в столичних аптеках та чи можливо купити засоби медичного захисту – читайте в матеріалі 24 каналу.

В жодній з 6 столичних аптек у наявності немає антисептиків-розприскувачів. Працівники зазначили, що антисептичні розчини закінчилися ще 3 тижні тому. Вони також не знають, чи згодом ці товари з'являться.

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Також в аптеках немає простих хірургічних масок, тільки в одній аптеці з 6 перевірених є респіратори. Їхня вартість – 45 гривень.


Медичні респіратори / Фото kp.ua

Фармацевти відзначили, що чимало людей протягом дня заходять з питанням: "Чи є у вас маски та антисептики?". Саме тому біля входу в приміщення, а також всередині розмістили оголошення про те, що їх немає в наявності.


В деяких аптеках розмістили оголошення для клієнтів / Скріншот з відео

Наразі в аптеках постійно є черги, втім люди зазвичай не одягають маски. В одній з аптек журналістам порекомендували придбати "Хлоргексидин" – антисептичний засіб. Також додали, що зі всіх дезинфікуючих речовин залишився лише медичний спирт.


В аптеках можна придбати спеціальний антисептичний розчин / Скріншот з відео

Журналісти 24 каналу перевірили наявність масок й антисептиків в аптеках: відео


Правила, яких необхідно дотримуватись / Інфографіка 24 каналу


Правила користування маскою / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Людмила Гаврилюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини Києва Новини України Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування
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