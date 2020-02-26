Чи є в Україні епідемія туберкульозу

ВООЗ припинила називати епідемію туберкульозу епідемією. В Україні підвищений рівень захворюваності, але не епідемія.

Про це повідомила Світлана Єсипенко – головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Одеської облради під час брифінгу МОЗ.

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Всесвітня організація охорони здоров'я ще кілька років тому перестала вважати туберкульоз епідемією.

Світла Єсипенко “Якщо ми говоримо про Одеську область і Чернів, то в числах: Одеса – 3,5 нові випадки туберкульозу, у Чернігові 800-900 випадки захворювання. При тому, кількість медичного персоналу різниться в три рази, в Чернігові втричі більше працівників, які можуть допомогти хворому на туберкульоз”.

Коли МОЗ ще два роки тому дозволила розробляти свої стандарти операційних процедур на основі міжнародних протоколів, Одещині нічого не заважало розробити такий стандарт, де контроль за ефективністю лікування змістили б на один місяць.

На практиці є певний парадокс – пацієнт з мультирезистентною формою туберкульозу проходить перший контроль через 30 днів від початку лікування, пацієнт з чутливим туберкульозом – через 60 днів. При тому, що пацієнт з чутливою формою туберкульозу набагато швидше знезаражується ніж мультирезистентний.

"У себе в регіоні(на Одещині – ред. Здоров'я 24) ми прийняли такий стандарт операційної процедури, де ми моніторинг лікування здійснювали на 30 день у чутливого пацієнта. Відтак, ми скоротили перебування пацієнта в ізоляції до 34 днів, починали ми 232 днів перебування на лікарняному ліжку, зазначила головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб", – наголосила пані Тетяна.

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