Чи є ви сексуально грамотною людиною

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Чи є ви сексуально грамотною людиною
Чи є ви сексуально грамотною людиною / cosmopolitan.si

Навіть якщо ви все-все знаєте про секс і отримуєте задоволення від нього – це ще не означає, що ви є сексуально грамотною людиною.

Сексолог Юлія Ярмоленко зазначає: така людина знає про секс все, знає як відмовити партнеру, які обстеження проходити. Сексуально грамотна людина знає про всі ризики та дотримується правил гігієни.

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Ознаки сексуально грамотної людини

1. Знає своє тіло (як воно влаштоване, працює), розуміє, які процеси в організмі - норма, а що - привід звернутися до лікаря

2. Дотримується правил гігієни

3. Регулярно проходить профмедогляди

4. Щорічно тестується на ВІЛ, сифіліс та гепатити B, С.

5. Визнає свою і чужу сексуальність.

6. Здатна контролювати своє сексуальну і репродуктивну поведінку.

7. Несе відповідальність за фізичне і психічне здоров'я партнера.

8. Відкрита для нового.

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9. Веде здоровий спосіб життя.

10. Обговорює з партнером сексуальні питання.

11. Займається саморозвитком в цій темі.

12. Насолоджується сексуальними фантазіями.

13. Дозволяє собі отримувати задоволення від сексу.

14. Вміє говорити "ні" і спокійно приймає відмову.

15. Дотримується концепції згоди.

16. Готова говорити про ІПСШ у себе і партнера.

17. Не відчуває сорому, провини і страху при занятті сексом.

18. Не використовує секс для досягнення будь-яких інших цілей.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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