Чи є ви сексуально грамотною людиною
Навіть якщо ви все-все знаєте про секс і отримуєте задоволення від нього – це ще не означає, що ви є сексуально грамотною людиною.
Сексолог Юлія Ярмоленко зазначає: така людина знає про секс все, знає як відмовити партнеру, які обстеження проходити. Сексуально грамотна людина знає про всі ризики та дотримується правил гігієни.
Читайте також: Що найбільше дратує чоловіків в ліжку
Ознаки сексуально грамотної людини
1. Знає своє тіло (як воно влаштоване, працює), розуміє, які процеси в організмі - норма, а що - привід звернутися до лікаря
2. Дотримується правил гігієни
3. Регулярно проходить профмедогляди
4. Щорічно тестується на ВІЛ, сифіліс та гепатити B, С.
5. Визнає свою і чужу сексуальність.
6. Здатна контролювати своє сексуальну і репродуктивну поведінку.
7. Несе відповідальність за фізичне і психічне здоров'я партнера.
8. Відкрита для нового.
9. Веде здоровий спосіб життя.
10. Обговорює з партнером сексуальні питання.
11. Займається саморозвитком в цій темі.
12. Насолоджується сексуальними фантазіями.
13. Дозволяє собі отримувати задоволення від сексу.
14. Вміє говорити "ні" і спокійно приймає відмову.
15. Дотримується концепції згоди.
16. Готова говорити про ІПСШ у себе і партнера.
17. Не відчуває сорому, провини і страху при занятті сексом.
18. Не використовує секс для досягнення будь-яких інших цілей.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.