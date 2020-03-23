Чи захищають від коронавірусу саморобні маски: коментар лікаря

Через пандемію коронавірусу в кількох країнах світу заборонили з'являтися на вулиці без захисних масок. В умовах дефіциту придбати їх – доволі непросто. Тож людям доводиться робити маски в домашніх умовах. Наскільки вони ефективні та чи захищають від вірусу – читайте далі.

Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.

До теми Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв

Він пояснив, що вчені досліджували різні матеріали для саморобних масок. Вологі серветки, наприклад, мають коефіцієнт проникності ще більший, ніж у шарфах. А шарфи захищають лише на 49%. Паперовий рушник фільтрує тільки 23%.

Якщо людям хочеться робити саморобні маски, нехай використовують цупкіші та щільніші матеріали. Такі як бавовняна футболка, але, звичайно, нова. Або наволочки,

– наголосив медик.

Й підкреслив, що найголовніший засіб захисту – все ж респіратор. Адже він у 12 разів потужніший за медичну маску. Тож можна спробувати замовити його в інтернеті або пошукати в аптеках – є моделі, вартість яких починається від 50 гривень.

Важливо. МОЗ, керуючись протоколом ВООЗ, рекомендує застосовувати респіратори N95 або респіратори FFP2 при контакті з людьми, які ймовірно заражені коронавірусом нового типу. Навіть найкращі з них не можна носити більше кількох днів.

Лікар зазначив, що звичайна маска фільтрує лише 89% пилу відповідного розміру як вірус. Але ще нижче за неї йдуть саморобні засоби. Маска з паперового рушника в 4 рази менше фільтрує, ніж медична. З бавовни – в 2 рази менше, а з наволочки – в 1,5 раза.

"Все, що ми робимо, повинне мати наукове обґрунтування. Якщо хочеться щось робити, краще вже взяти наволочку", – підсумував Арістов.

Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.

в Україні зафіксували зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. У деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу