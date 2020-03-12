Чи зможе тепла погода зупинити поширення коронавірусу

Ідея про те, що весна може зупинити поширення коронавірусу заснована на порівнянні з грипом. Але це не зовсім так.

Багато в чому коронавірус схожий на грип – поширюється однаково (респіраторні виділення і забруднені поверхні), і обидва викликають зазвичай легкі респіраторні симптоми, які можуть перерости в небезпечну для життя пневмонію, пише The conversation.

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Але передача і серйозність ускладнень коронавірус вище ніж у грипу.

Чому грип менше передається через потепління?

Навесні виникає значне зниження кількість випадків грипу. Ця сезонність викликана чутливістю вірусу до різних кліматичних умов і сезонних змін в імунній системі людини й моделях поведінки.

Вірус виживає краще в холодну, суху погоду зі зменшеним ультрафіолетовим випромінюванням. Зимові дні призводять до зниження рівня вітаміну D, який може вплинути на роботу імунної системи. Взимку ми проводимо більше часу з іншими людьми, в приміщенні, збільшуючи можливості поширення вірусу.

Чи може потепління сповільнити передачу коронавірусу?

Невідомо, який вплив мають температура і вологість на сам коронавірус або на його передачу.

Деякі інші коронавіруси є сезонними й викликають звичайні застуди в зимові місяці. Інші, як сумнозвісні SARS і MERS, не мають залежності від температур. MERS з'явився в спекотних країнах, а SARS досяг свого піку в теплі місяці.

Висновок: тепла погода може зменшити передачу коронавірусу в північній півкулі (потенційно збільшуючи передачу майбутньої зими в південній), але дуже малоймовірно, що погода покладе край пандемії коронавірусу.



Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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