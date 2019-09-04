Чим буде займатися Супрун після звільнення

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Що буде робити Уляна Супрун
Що буде робити Уляна Супрун / susidy.city

Після залишення посади в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун буде і далі працювати в області медицини.

Про це вона розповіла під час акції подяки, яку організували громадські активісти. 

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Уляна Супрун
“У нас є дуже багато ідей, як ми можемо працювати. В Україні немає аналітичних центрів щодо охорони здоров’я, громадського здоров’я, які б давали поради, політику, аналіз всього, що відбувається у цій сфері”.

Екс-очільниця МОЗ хоче написати книгу, її надихнули події, які відбулися за останні три-п'ять років, не тільки в Україні, а і в цілому світі.

Також Уляна Супрун пообіцяла вести свій блог у Facebook та робити пости тричі на день

"Не журіться, і далі будуть три рази на день фейсбук-пости. Займатимемося просвітницькою діяльністю, освітою, навчанням, бо це одна з найважливіших речей, яка є в системі охорони здоров’я. Треба не лише змінити фінансування, що вже майже зроблено, а також підвищувати якість надання первинної допомоги", – розповіла вона.

Уляна Супрун вже прокоментувала своє звільнення і наголосила, що попереду ще більше змін, і її команда в жодному разі не збираємося зупинятися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
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