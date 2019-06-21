Чим корисна та шкідлива шовковиця

5904 Читать новость на русском
Шовковиця – користь і шкода
Шовковиця – користь і шкода / sadco.com.ua

Як чорна, так і біла шовковиця багаті на вітаміни та корисні елементи. Ці ягоди – один з найсильніших природніх засобів, які мають здатність підвищувати імунітет та рятують при гіпертонії та діабеті.

Корисні властивості шовковиці. Солодкі ягоди нормалізують обмін речовин в організмі, мають потогінну та антибактеріальні властивості, передає Сosmo.

Читайте також: Чим цінні для здоров'я пророщені зерна

Шовковиця сприяє м'якому очищенню кишечника та чудово виводить шлаки з організму. Через протизапальні властивості її використовують для профілактики інфекційних та вірусних захворювань.

Шовковиця – користь і шкода

Шовковиця знижує рівень інсуліну у крові

Сік шовковиці допоможе тим, хто страждає від захворювань центральної нервової системи. Вона допоможе подолати стреси, нервові розлади та депресію. Жменя ягід перед сном рекомендована тим, хто потерпає від безсоння.

При розумовій та фізичній втомі також рекомендують їсти шовковицю. До слова, у 100 г шовковиці міститься лише 50 кілокалорій.

Шкідливі властивості шовковиці. Не можна їсти шовковицю тим, хто має алергію – ягода є сильним алергеном.

І хоча шовковиця є корисною для гіпертоніків та діабетиків, краще нею не зловживати, аби вона не нашкодила.

Шкідливі і корисні властивості шовковиці

Сік шовковиці допоможе тим, хто страждає від захворювань центральної нервової системи

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Журналістка втратила око під час антиросійських протестів у Грузії: фото, відео 18+
сьогодні
3807
Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 червня 19:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 14538
Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
19 червня 20:00 Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
Юлія Ліпенцева 901
Як пережити спеку в автомобілі
18 червня 18:00 Як пережити спеку в автомобілі
845
Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
14 червня 19:30 Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
3058
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
14 червня 09:42 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 3415
Новини
Більше новин
Залиште відгук