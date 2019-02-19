Чим корисне донорство: пояснює Супрун

Коли людина стає донором крові, то вона не лише рятує чиєсь життя, а продовжує власне. Донорство може вберегти від серцево-судинних хвороб та онкозахворювань.

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун застерігає, що люди, які щопівроку здавали кров, мали менший ризик інфарктів та інсультів.

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Інше дослідження показує: здача крові хоча б раз на рік знизила ризик хвороб серця на 88%.

Люди, які періодично здають кров, мають кращий баланс холестерину і нижчий його загальний рівень. Тобто, менше ризиків для серцево-судинної системи.

Уляна Супрун “У донорів крові менші ризики захворіти на рак легенів, прямої кишки, шлунку та гортані. Причина нижчих шансів онкологічних хвороб не лише в тому, що донори це, зазвичай, здорові люди, які стежать за здоров’ям, і тому мають менші ризики. Можлива причина – зниження рівня неорганічного заліза, шкідливого для здоров’я”.

Донорство здатне зменшувати ризик небезпечної хвороби гемахроматоз.

Гемахроматоз – що це? Це спадкове генетичне захворювання, під час якого коли іони заліза накопичуються в печінці та інших органах. Хвороба супроводжується пігментацією шкіри, цукровим діабетом, серцевою недостатністю, ураженням наднирників та гепатомегалією.

Якщо людина періодично здає кров, то вона втрачає залізо, відповідно, знижується ризик цього захворювання.



Чим корисне донорство

Донори краще знешкоджують вільні радикали. Що таке вільні радикали та чим вони небезпечні – читайте тут. Також у таких людей менше проявів запалення.

Людям, які періодично здають кров, проводять безкоштовні аналізи на:

• гемоглобін;

• ВІЛ;

• гепатити B та С;

• сифіліс.

Ці аналізи слід регулярно робити всім.

Українське законодавство створює багато перепон для донорів і має безліч незрозумілих заборон, які неможливо перевірити. Серед них – гомосексуальність, секс без презерватива з малознайомими людьми або часті сексуальні зв’язки. Та й зовсім абсурдні заборони для людей з вадами слуху та мови. Це призводить до того, що українські центри переливання мають постійний брак крові та донорів.

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