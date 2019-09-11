Чим корисний денний сон і скільки потрібно спати

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Чим корисний денний сон і скільки потрібно спати
Чим корисний денний сон і скільки потрібно спати / bikeradar.com

Виявляється, денний сон не такий і шкідливий. У цьому переконані швейцарські дослідники, які виявили, що сон вдень може вберегти від ускладнень у роботі серця та судин.

Вчені з Університетського госпітального центру у швейцарській Лозанні проаналізували вплив денного сну на 3,4 тисячі людей віком від 35 до 75 років, пише BMJ Journals.

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Усі учасники не мали проблем з серцево-судинною системою. Деякі з них мали звичку спати вдень раз на тиждень, інші спали вдень щодня, деякі не робили цього.

Протягом всього дослідження зафіксували 155 випадків різних ускладнень, які пов’язані з роботою судин та серця.

Ризик таки ускладнень виявився найменшим у групі, учасники якої спали вдень раз чи двічі на тиждень. Ризик ускладнень знизився на 48% навіть з врахуванням поганих звичок, які підвищують розвиток цих хвороб, таких як, куріння.

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Дослідження показало, що у людей, які спали вдень по 5–6 разів на тиждень, ризик ускладнень не змінювався, а у деяких випадках ризик ускладнень зростав.

Ця статистика не стосується людей старше 65 років, ймовірно, це пов’язано з загальним станом здоров’я цієї групи і наявність захворювань.

За словами вчених, 20 хвилин денного сну достатньо, щоб "перезарядитися".

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Теги: Серцево-судинні захворювання Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Сон дослідження
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