Чим корисний мед: 9 лікувальних властивостей, в які вірять люди

Люди часто замінюють цукор на мед, бо вважають, що він корисніший та може бути лікувальним та профілактичним засобом для багатьох хвороб. Але науковці поки не підтвердили цих цілющих властивостей.

Однак не всім можна вживати мед, зокрема, людям, у яких на цей продукт алергія і дітям до року. Також не забувайте, що попри ефективність, мед є допоміжним засобом лікування.

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Його ефективність є сумнівною і сучасні дослідження показують, що він за складом дуже схожий на звичайний білий цукор і майже не містить вітамінів та мінералів. У 100 грамах меду лише 5% мінералів і вітамінів від добової потреби. З амінокислотами приблизно та ж картина. Наприклад, в пророщеній гречці білкових з'єднань більше в 100 разів.

Через значну кількість глюкози й повну відсутності харчових волокон, мед володіє високим ГІ (глікемічним індексом). ГІ меду – від 60 до 87 одиниць. Найчастіше, чим вище ГІ, тим швидше цукру, що містяться в продукті потрапляють в кров. Тому "вибух" цукру відбувається приблизно з тією ж інтенсивністю, що і при вживанні сахарози.

В які корисні властивості меду вірять люди?

1. Лікування акне

Маска з меду допоможе позбутися від застійних плям та почервоніння на обличчі. Щоб її приготувати, змішайте 1 столову ложку меду і 1 чайну ложку оливкової олії. Нанесіть масу на обличчя, а через 20 хвилин змийте теплою водою.

2. Лікування шлунку

Мед здатний нормалізувати підвищену кислотність шлунку, через яку виникають неприємні відчуття.

3. Лікування стоматиту

Цей солодкий продукт полегшує симптоми стоматиту, оскільки допомагає справитися з невеликими запаленнями.

Фахівці радять змочити вату водою і протерти нею виразки в роті. Потім сухою ватною паличкою нанесіть на них трохи меду.

4. Лікування кашлю

Мед пом'якшує горло і зменшує подразнення. У чай (вода має бути кімнатної температури) додавайте ложечку меду.

5. Лікування екземи та себорейного дерматиту

Аби полегшити симптоми цих шкірних захворювання, щодня накладайте пов'язку з медом на місце ураження та залишайте на три години.

6. Лікування грипу

Мед зміцнить імунітет та допоможе полегшити симптоми грипу.

7. Лікування безсоння

Розчиніть ложку меду в склянці теплого молока. Такий напій допоможе вам заснути. Для смаку можна додати ваніль чи корицю.

8. Лікування простого герпесу

Пов’язка з медом прикладена до губ допоможе вилікувати запалення.

8. Лікування обвітрених губ

З цього продукту можна зробити солодкий скраб для губ. Мед має пом'якшувальну і зволожуючим ефектом.

9. Відновлення після занять спортом

Мед нормалізує рівень цукру в крові після занять спортом. Якщо його з’їсти під час тренування, то це навіть може поліпшити результати тренування.

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