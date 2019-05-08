Чим можна замінити цибулю: поради від Супрун

Багатьом цибуля не до смаку, викликає алергію, здається антисоціальним продуктом. Не надто приємно, коли ти говориш з людиною, яка перед тим поїла цибулі. Тому одні люди намагаються її вживати ввечері, або ж тоді, коли не мають планів на вечір.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у таких випадках радить замінити цибулю на інші продукти.

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Вона радить їсти зелену цибулю та порей.

Лікар Уляна Супрун “Вони містять багато кемпферолу. Це корисний для здоров’я судин флавоноїд, який наразі активно досліджують у зв’язку із потенційними протипухлинними властивостями”.

За складом кемпферолу зелену цибулю можна замінити на квасолю, молоді боби, вино, спеції гвоздики, чорний чай та малину. Тому можна обирати і ці продукти.

В пореї та зеленій цибулі багато вітамінів А, К, В6 та магнію. За вмістом вітамінів ідеально підходить кропива. Останню можна додавати до зеленого борщу чи рису.

Уляна Супрун “В цибулі є пребіотики — речовини, які полюбляє кишкова мікрофлора. Втім, розчинну клітковину цибулі можна замінити в раціоні коренеплодами: селерою чи пастернаком, вівсяною та перловою кашею чи яблуками”.

Корисною буде вживання цибулі для печінки. Вона знижує рівень цукру в крові, допомагає нормалізувати баланс ліпопротеїнів та зменшує запалення. Але лише в разі поєднання зі здоровим збалансованим раціоном. Замінити її можна на кріп, корицю, імбир, кінзу та насіння коріандру.

Замість того, щоб смажити цибулю, можна використати редиску. Вона містить сірковмісні сполуки, і може дати певної солодкої гіркоти та аромату.

Смажити цибулю до золотистої скоринки шкідливо для здоров’я. Цей процес пов'язаний з розвитком діабету, серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок. Тож не переймайтеся — суп без засмаженої цибулі буде навіть корисніший.

При приготуванні паштету чи печені, Уляна Супрун радить потушкувати яблука чи груші або пастернак чи селеру.

Експерт підсумовує: вживайте цибулю лише як частину збалансованого харчування, а не для лікування хвороб.

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