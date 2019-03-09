Чим небезпечна борода: відповідь вчених

Американські вчені проаналізували чоловічі бороди і виявили у ній патогенні мікроорганізми, навіть за умови належного догляду.

Експерти оглянули та оцінили стан борід чоловіків різного статуту та віку, пише Men’s Life.

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Виявили, що навіть у медичних працівників у бороді є бактерії.

Якщо у чоловіка немає проблем з імунітетом, то організм може побороти вторгнення патогенів. Якщо ж імунітет ослаблений, то існує великий ризик висипань та запалень на шкірі, наприклад, дерматит.

Вчені зазначили, що у волоссі можуть бути стафілококи і кишкові патогени. Це виникає через накопичення залишків їжі та виділень під час чхання та кашлю.



Щоб знизити ризик негативних наслідків, щонайменше раз у два дні ретельно мити бороду шампунем і кілька разів щодня розчісувати.

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